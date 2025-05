PRO-VIDA da apoyo en gestión comunitaria del agua

En cuanto a la organización para el uso de los lavaderos colectivos, explicó que se programan varios grupos, se escogen las horas, ya sea en horario matutino o vespertino. Y se les asignan los días en la semana del turno que tendrán para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de vida.

Luciano Nerio Hernández reside en el caserío Los Lucas, cantón La Guacamaya, municipio de Nahuizalco, distrito de Sonsonate Norte, en donde comparte con 70 familias más la lucha diaria por el acceso al agua. “Antes nos abastecíamos por barriles de agua comprada, pero gracias a PRO-VIDA, que vio nuestras necesidades contamos ahora con un sistema de aguas lluvias”, relató.

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PRO-VIDA), en contrapartida con la municipalidad de Nahuizalco, el Colectivo El Salvador ELKARTASUNA, y financiamiento del Ayuntamiento de Pamplona, construyó el Sistema de Captación de Aguas Lluvias con Lavaderos Públicos, del Programa: Promoción y Revitalización del Nahuat y del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de El Salvador.

“Hay ríos, pero están retirados y es un riesgo en épocas de invierno por las crecidas, y la vida de los niños, y con este sistema nos ayuda porque está en una zona que consideramos segura dentro de la comunidad, en un terreno plano, no escabroso. Y por eso agradecemos a PRO-VIDA, esta obra”, dijo.

“Estos tanques son obtenidos por aguas lluvias, a partir de esos canales que hemos instalado en la casa de oración que se dirigen a los tanques de captación y luego pasa a las tuberías en donde abrimos la llave para llenar esta pila con capacidad de 20 barriles, esto en invierno porque en verano se secan los ríos o bajan de nivel, entonces, nos toca caminar a buscar el agua”, sostuvo Hernández.

Cosecha de aguas lluvias para usos domésticos

Gloria Mercedes Arias, usuaria del sistema de captación de aguas lluvias, señaló que esta obra ha venido a facilitar la vida en la comunidad, porque rutinariamente las mujeres tienen que cubrir amplias distancias para utilizar el agua para el aseo de la ropa, oficios domésticos, preparación de alimentos y aseo personal.

“En el invierno nosotros nos beneficiamos con el agua porque ya no vamos hasta las quebradas que quedan lejos y en barrancos. Y es una hora de ida y vuelta. Porque aquí en la comunidad no hay agua en verano. Y se tiene que ir a traer, allá en Las Pilonas, y si vamos a lavar, traemos la ropa mojada que pesa, y cargamos también con un cántaro de agua”, indicó.

“También tenemos que caminar solas, en las calles y no deja de ser peligroso, pero con el sistema hay más seguridad porque el sistema está en terreno plano y dentro de la comunidad. En donde todos nos conocemos”, sostuvo Arias.

En cuanto a la organización para el uso de los lavaderos colectivos, explicó que se programan varios grupos, se escogen las horas, ya sea en horario matutino o vespertino. Y se les asignan los días en la semana del turno que tendrán para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de vida.

“Con estos lavaderos ahorramos tiempo, y podemos hacer otras cosas que antes no podíamos hacer como ir a dejar a los niños a la escuela, darles la comida a tiempo. Y no nos toma mucho tiempo ir al lavadero público y volver a casa”, indicó.

“Agradecemos a PRO-VIDA que nos ayudó con este proyecto y que nos permite el acceso al agua. Y nosotros cuidamos la obra poniendo atención a los consejos que nos dan, las indicaciones que nos da la directiva de la comunidad para hacer un buen uso de esta agua”, acotó Arias.

El empoderamiento de las mujeres del Caserío Los García

La lideresa comunitaria Rosa Miriam Arévalo de Pais, quien reside en el caserío Los García, en el cantón La Guacamaya, del distrito de Nahuizalco, Sonsonate Norte, reconoce que todo el proceso de construcción de un sistema de aguas lluvias y lavaderos públicos ha sido una de las experiencias más enriquecedoras para construir la identidad colectiva de las mujeres del caserío.

“Este proyecto ha sido hecho por manos de mujeres en su totalidad. Nosotras acarreamos todo el material y todo lo implementado en la obra. Incluso, remover grandes rocas que estaban en la zona, pero, sobre todo, la experiencia más grande, es que nos ha dejado una buena coordinación comunitaria”, afirmó.

“Porque nosotros sin la comunidad, no somos nada, ni la comunidad sin la institución, ¿verdad?, entonces, nos necesitamos porque si no hubiéramos tenido la contrapartida o el material no podríamos haber hecho nada. Y sí, somos guerreras, no pensamos que al no haber hombres no haríamos la obra, pero no. Nosotros dijimos, esto se hace porque se hace. Y así fue“, comentó Arévalo.

La lideresa acotó que el “mayor beneficio” fue la unidad, la organización y una visión para superar una pila pública pequeña que fue soterrada por un deslizamiento de un talud, a un lavadero público más seguro.

“Cuando el verano entraba -era triste-, porque teníamos que ir a traer agua a la Periquera, a 3 kilómetros hacia abajo, de donde estamos. Y para esto, teníamos que unirnos hasta 7 mujeres y un hombre nos acompañaba por la situación en que vivíamos con la violencia, fue terrible para nosotros como comunidad”, señaló.

“Y ahora con el proyecto, y porque ahorita empieza a llover, lo que se hace es limpiar los canales para que todo esté en orden. Todo esto es coordinado con las compañeras. Porque siempre nos estamos movilizando, vamos a reuniones, hacemos limpieza del lugar en donde están los bidones, en total es una limpieza general para obtener agua limpia y poder llevar a la cocina y consumirla”, aseguró Arévalo.

Mujeres trabajan en colectivo para superar metas

Mariztza Soriano García, reconoció que el trabajo coordinado de las mujeres del Caserío Los García, les permitió culminar en un año el sistema de agua de lluvias y lavaderos públicos. “Antes teníamos que agarrar agua de una quebrada, no es río que nos funcionaba en invierno”, aclarando que no era suficiente realizar una recolección adecuada con sus huacales.

“Entonces, allí si bajábamos y lo primero que teníamos que hacer era sacarle la arena a unos pozos que se hacían en la quebrada para poder lavar porque, si no, no se podía, pero gracias a Dios con las cisternas y tanques de captación ha sido de gran ayuda porque antes para llegar a un pequeño manantial a paso ligero eran 30 minutos por una cantarada de agua”, relató.

“Usamos el agua para cocinar y los oficios, pero varios vecinos la han agarrado para consumir y lo que hacen es ponerle dos gotitas de lejía a una cantidad de agua y no se siente más el sabor, somos alrededor de cincuenta familias que utilizamos el sistema”, reiteró Soriano.

PROVIDA apoya a comunidades vulnerables

El gerente de Gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático de la Asociación de Ayuda Humanitaria “PROVIDA”, Eduardo González, afirmó que trabajan en el distrito de Nahuizalco, apoyando a las comunidades Los García y Los Lucas, con proyectos de gestión comunitaria de agua que empoderan a las comunidades.

“Estos proyectos de agua ayudan a empoderar a las comunidades sobre el derecho que tienen, y para poder gestionar e implementar pequeños sistemas de aguas lluvias. Venimos trabajando con ellos, desde el año 2022, y desde ese momento ya cuentan con un abastecimiento parcial de agua, que es utilizada en verano para suplir necesidades inmediatas a nivel casero”, indicó.

“La comunidad se organiza a través de un Comité Local de Agua, que se trabaja en cómo administrar el recurso de manera limitada, puesto que la captación de aguas lluvias almacena 15 metros cúbicos y tiene 3 tanques de 5 mil litros que equivale a 5 metros cúbicos cada uno y a través de esto los administran para el consumo de la comunidad”, manifestó González.

PROVIDA apuesta con estos sistemas a las actividades del hogar, y son designadas como “estaciones de servicio provisional”, que tiene como objetivo, de alguna manera, suplir necesidades del hogar como lavado de ropa, utensilios de cocina y otras actividades caseras en ese nivel.

“En las comunidades de Nahuizalco solo se tiene la captación de aguas lluvias y los lavaderos públicos, pero se está proyectando establecer e implementar estas estaciones de lavaderos en la comunidad, que es la única opción para tener agua cerca”, informó.

“Asimismo, impulsamos cada año una campaña de reforestación para generar un impacto mínimo que pueda ser significativo con la siembra de árboles autóctonos de la zona que permite la infiltración de aguas lluvias y en un futuro cercano la comunidad tenga diferentes opciones en cuanto al acceso al agua”, puntualizó González.

