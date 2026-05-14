Pensiones salvadoreñas y Gobierno: cómo los trabajadores pierden sus ahorros

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César Ramírez

@caralvasalvador

El presente estudio tiene un rango de publicaciones generales entre 2021 y 2026, suficiente trayecto para leer la realidad y tragedia de las pensiones salvadoreñas.

Debo explicar que son títulos de prensa principalmente de Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino, el pueblo en general puede consultar en las hemerotecas los contenidos que en esencia son gráficas de un trayecto de las pensiones de los trabajadores y la intervención del gobierno, es un trayecto accidentado y calificado de “prestamos gubernamentales” pero sin compromiso de pago, en otros términos es un impago prolongado por años, el ritmo provoca pavor entre los trabajadores que ven en un futuro próximo una posibilidad desastrosa para su vejez o una exigua pensión que degrade su calidad de vida.

Reforma de gobierno

Las condiciones no son imaginarias, al solo observar las tropelías del gobierno durante este lustro, principalmente entre 2021 y 2026, bajo el pronóstico de los economistas : “las pensiones se agotarán en 2027”; es traumático porque los ahorros que en un inicio fueron prometidos como vitalicios ahora terminarán en meses; hace algunos años un economista indicaba: 20ABR021 Cualquier reforma al sistema de pensiones debe ser una amplia discusión /René Novellino “hay 16,748 cotizantes activos menos que hace un año”… si tomamos ese dato, imaginemos la cantidad de cotizantes menos en 2026…

Críticas en manejo de pensiones

Las críticas sobre el manejo de pensiones se pueden resumir en: “16ENE021 Nayib aumenta pensión sin asegurar fondos” al estilo del populismo o como califican los expertos ese aumento de pensión: 24DIC022 Gobierno usará dinero para nuestras pensiones, ni siquiera consultaron. Pensión mínima $304.17 Enrique Anaya: “Tripa chuca” califica el abogado constitucionalista la técnica que usó el gobierno para hacerle creer a la población que iba a tener un aumento significativo… Cree que los favorecidos son otros” … Lo que le interesa al gobierno es poder tener una base para la propaganda, de decir que le aumentará la pensión a todos, es una decisión totalmente electorera, no han presentado ningún estudio que diga que será sostenible. Enrique Anaya. La máxima gremial empresarial reclama: “25EP025 Que sistema de pensiones sea sostenible espera ANEP”.

Fondo Monetario Internacional observaciones: pensiones se agotarán 2027

14FEB023 FMI advierte que aumento del 30% a las pensiones afectará a los trabajadores; 27ABR023 Gobierno censuró informe FMI por cuestionamiento sobre pensiones; 04MAR025 transparencia, pensiones y bitcoin los acuerdos con el FMI; 05MAR025 Fondo común de pensiones se agotará en 2027, dice FMI; 01OCT025 FMI repite fórmula y pide reformas de pensiones a varios países; 05NOV025 País cumple 35 días sin plan de pensiones ante el FMI; 29DIC025 Patricio Pineda Reforma Legal acuerdo FMI no traerá aumentos ni mejoras de pensiones.

Una advertencia de Bukele con nueva asamblea en deuda de pensiones

29DIC020 Bukele advierte reformar el sistema de pensiones. Asegura que cambiará el endeudamiento cuando haya una nueva asamblea. 12JUL022 El Salvador a la cabeza de países en riesgo de no cumplir pago de deudas; Gobierno buscaría estatizar pensiones y más préstamos para evitar un impago; 04DIC022 Gobierno no deja claro en ley cómo pagará a los cotizantes de la deuda de pensiones; 12DIC022 La deuda del gobierno para financiar las pensiones ya supera los $17,824 millones; 04FEB023 Reforma de pensiones mantiene alto el riesgo de impago de deuda; 05MAY023 Gobierno en impago de deuda de pensiones con trabajadores; 08JUN023 Gobierno hace un borra saldo contable, con deuda de pensiones; 14OCT023 Gobierno usó reforma de pensiones para bajar deuda pero aumentó los gastos; 24NOV023 Gobierno eleva a más de $9,000 millones la deuda de pensiones; 13DIC023 Solo desde abril, el gobierno ha aumentado en $862.6 millones de la deuda de pensiones; 15DIC023 Como con las pensiones, Gobierno podría no incluir Bonos Bitcoin en deuda pública; 10ENE024 Fondos de pensiones le prestaron $280.4 millones al Banco Hipotecario; 01FEB024 Aumento de deuda pensiones rozó $1,100 millones cierre 2023; 07MAR024 Barclays gobierno se financió con dinero del fondo de pensiones; 09MAR024 Gobierno burla ley de pensiones al usar fondos para financiarse; 04JUN024 Deuda del Gobierno con pensiones pasa los $10,000 millones; 22SEP024 Deuda de pensiones se duplicó en 5 años de Bukele; 15OCT024 Presupuesto 2025 no incluye pago de deuda de pensiones; 15OCT024 Deuda imparable con los trabajadores, Presupuesto 2025 no incluye pago de nueva deuda de pensiones; 28DIC024 Deuda de pensiones alcanzó hasta los $10,364 millones. Banco de inversión Barclay aportó pruebas de que el gobierno podría estar usando estos recursos para financiar su gasto corriente a través de triangulaciones; 21ENE025 Reforma de pensiones pocos ganadores y muchas deudas; 20MAY025 Deuda de pensiones adquiridas tras reforma abarca el 22% del total. Recaudación de cotizaciones AFPS vs monto tomado de fondo de pensiones;17JUN025 Moody´s señala deuda de pensiones limita las finanzas del país; 23JUN025 Mayoría desconoce manejo de la deuda de pensiones IUDOP; 22AGO025 Calificadora S&P reservas pensiones se agotarán; 03SEP025 Deuda de pensiones crece más de 396 millones de dólares entre enero y julio de 2025 ; 17SEP025 Deuda total de pensiones supera $11,000 millones; 28OCT025 Deuda de pensiones subió $544.7 millones hasta septiembre, $11 mil millones deuda estado; 05NOV025 Grupo EMFI atraso plan pensiones arriesga finanzas del país; 19NOV025 instituto de veteranos asumirán funciones CONAIPD y CONAIPAM, aguinaldo anticipado queda fijo para pensiones; 14-15FEB026 Datos $11,241 millones deuda a pensiones; 01MAY026 Nueva deuda de pensiones alcanza los $3,000 millones, $11,476 millones deuda total desde 2006.

Existen otras variables en las pensiones de los trabajadores, pero suficiente por el momento; la pensión es vida y dignidad, es un ahorro “bien ganado” con mucho esfuerzo, los trabajadores deben ser escuchados porque es su dinero, no es justo que otros decidan su futuro, además es un delito disponer del dinero ajeno. amazon.com/author/csarcaralv

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