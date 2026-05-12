Ambientalistas de Cabañas: absolución confirmada

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Por Leonel Herrera*

La Cámara Penal de San Vicente frenó el intento de la Fiscalía General de la República de llevar a juicio por tercera vez a los líderes comunitarios de Santa Marta. La Cámara rechazó la apelación fiscal porque “no cumplió los requisitos mínimos para ser admitida”.

Así, la Cámara ratificó el fallo absolutorio de los defensores ambientales emitido por el Juzgado de Sentencia de San Vicente en septiembre del año pasado. La Cámara estableció que la representación fiscal tiene “meras inconformidades” con el fallo, y no argumentos reales para revertirlo.

Antes, en octubre de 2025, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque también absolvió a los activistas antimineros de Cabañas. En aquella ocasión la Cámara Penal de Cojutepeque sí accedió a los deseos de la Fiscalía y anuló ese primer juicio.

La nueva resolución confirmatoria de la inocencia y absolución de los ambientalistas es otra ratificación de su inocencia y -como expresa la Santa Marta y las organizaciones sociales en un comunicado- valida la denuncia de que el proceso penal fue “una represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de revertir la prohibición de la minería metálica y reactivar esta nociva industria extractiva”.

La veracidad de la denuncia de los líderes comunitarios fue demostrada por el propio anuncio presidencial sobre minería a finales de noviembre de 2024 y la aprobación de la Ley General de Minería sólo un mes después. La nueva normativa fue aprobada al mejor estilo de “los mismos de siempre”: sin debate, sin consultar a los expertos, sin seguir el procedimiento de formación de ley y contra la opinión de la Iglesia Católica, las principales universidades y la mayoría de población salvadoreña que no quiere minería metálica.

La Cámara Penal de San Vicente también rechazó la petición de anular la condena civil en abstracto, que el Juzgado de Sentencia de San Vicente impuso contra algunos de los imputados a pesar de haberlos absuelto penalmente. Esto es cuestionable, pero es muy loable que -en este contexto de falta de independencia judicial y presiones gubernamentales- los magistrados rechazaron la moción fiscal de anular la absolución y realizar un nuevo juicio.

Por eso Santa Marta y centenares de organizaciones nacionales e internacionales celebran la resolución como un triunfo. “Es una victoria arrancada al régimen”, expresó una representante del movimiento social, en la rueda de prensa realizada este 12 de mayo. Una victoria arrancada a un régimen que las gana todas y que no cede nada es, con toda razón, una gran victoria.

En su pronunciamiento, Santa Marta y las organizaciones instan al sistema judicial y al Estado en su conjunto a “estar en función de proteger el medioambiente, en vez de propiciar su destrucción y perseguir a quienes lo defienden”.

La exhortación se da justo cuando en redes sociales la población denuncia la entrada de maquinaria pesada a sitios mineros, probablemente para realizar actividades de exploración, en cumplimiento de un convenio comercial que compromete al gobierno salvadoreño a facilitar la llegada de empresas mineras estadounidenses. El acuerdo también plantea la instalación de plantas nucleares y el almacenamiento de desechos radiactivos en nuestro país.

Tal situación debería provocar una fuerte movilización social en defensa del agua, el medioambiente, la salud y la vida, gravemente amenazadas por la ominosa Ley General de Minería Metálica y el nefasto “Acuerdo de Comercio Recíproco” con Estados Unidos. Pero el miedo de unos, la alienación de muchos y la indiferencia de no pocos favorece la implementación de estos “proyectos de muerte”. Literalmente: de muerte.

Finalmente, es oportuno que Santa Marta y las organizaciones, mientras celebran la confirmación de la absolución de los ambientalistas, levanten nuevamente la voz por la libertad de todas las personas perseguidas por denunciar injusticias y defender derechos humanos: Ruth López, Enrique Anaya, Eugenio Chicas, Fidel Zavala, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, el sindicalista Giovanni Aguirre y demás presos políticos.

Enhorabuena.

*Periodista y activista ambiental.

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