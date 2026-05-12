Marcela Villatoro califica de maniobra política la reforma sobre representación de la diáspora

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, cuestionó las recientes reformas constitucionales relacionadas con la representación de la diáspora salvadoreña, y las calificó como “una trampa”, al asegurar que el oficialismo busca “acomodar” el sistema electoral para mantener el control de la Asamblea Legislativa.

Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, la parlamentaria de oposición afirmó que las modificaciones impulsadas por el partido oficial responden a una estrategia política y electoral, más que a un interés genuino de garantizar representación de los salvadoreños residentes en el exterior.

Según Villatoro, la creación de una nueva circunscripción para la diáspora podría convertirse en un mecanismo para reubicar diputados de Nuevas Ideas que, de acuerdo con encuestas internas, tendrían dificultades para reelegirse en departamentos como San Salvador y La Libertad.

“Lo que quieren hacer es ajustar esos escaños a los números de ellos. Es una maniobra meramente política y electoral”, afirmó.

La legisladora sostuvo que la Constitución establece que la distribución de diputados debe basarse en la cantidad de población de cada departamento, tomando como referencia el censo más reciente. En ese sentido, señaló que hay departamentos que actualmente tienen más diputados de los que les corresponderían y otros que deberían contar con mayor representación como La Libertad.

Villatoro aseguró que el oficialismo pretende modificar la distribución legislativa para evitar perder curules en zonas donde, según dijo, han registrado un desgaste político.

“Ellos han hecho encuestas y les salía que iban a perder diputados en San Salvador y La Libertad. Entonces dijeron: hagamos la maniobra política”, manifestó.

La diputada indicó que no se opone a que la diáspora tenga representación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, consideró que las reformas deberían garantizar que los candidatos de esa circunscripción sean personas que realmente residan fuera del país y conozcan las dificultades de la migración.

“La gente de la diáspora merece representación. Pero quienes vayan como candidatos deben ser personas que vivan el día a día que ellos han pasado, que sepan lo que cuesta migrar”, expresó.

De acuerdo con Villatoro, el decreto no establece requisitos que obliguen a los aspirantes de la circunscripción exterior a residir en otros países, lo que permitiría que diputados actuales sean trasladados a competir por esos escaños.

“Van a crear esta circunscripción y van a correr a diputados actuales por esa circunscripción para que no pierdan sus curules”, sostuvo.

La legisladora también criticó la eliminación de la representación partidaria dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumentando que, aunque formalmente ya no existan magistrados vinculados a partidos, las personas nombradas en cargos de segundo grado mantienen afinidad con el oficialismo.

“La vinculación material está clarísima y evidente”, dijo, al referirse a la actual presidenta del TSE, que antes fue presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), pero, al no quedar como candidata a diputada en Nuevas Ideas, le dieron esos cargos.

Ante preguntas sobre la posibilidad de fraude electoral, Villatoro evitó hacer una acusación directa, aunque señaló que los partidos políticos deberán mantenerse vigilantes durante los próximos comicios.

“Lo que creo es que la gente tiene que estar atenta. Los partidos deben ejercer vigilancia el día de las elecciones”, afirmó.

Además, expresó preocupación por el sistema de voto electrónico en el exterior y por el papel de consulados y embajadas en la organización electoral.

La diputada aseguró que algunos funcionarios diplomáticos estarían promoviendo apoyo político a Nuevas Ideas entre la diáspora.

“Los embajadores y cónsules deben ser apolíticos, pero han puesto gente afín a ellos para ayudarles a conseguir votos”, denunció.

Durante la entrevista, Villatoro sostuvo que el oficialismo utiliza la popularidad del presidente para obtener respaldo legislativo, aunque afirmó que la población comienza a diferenciar entre el Ejecutivo y el trabajo de los diputados.

“La gente los premia por el desempeño del presidente, pero ya está abriendo los ojos y se ha dado cuenta de que debe haber balance”, expresó.

La diputada cuestionó también el rol de los legisladores oficialistas, a quienes acusó de limitarse a aprobar iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin mayor discusión, es decir, “solo puyar el botón”.

“Ellos no presentan propuestas propias. Todo les viene ya fabricado”, dijo.

Como ejemplo, mencionó el aumento de la deuda pública durante la actual administración. Según afirmó, la Asamblea Legislativa ha aprobado endeudamiento por más de 14 mil millones de dólares en siete años.

“Es una responsabilidad compartida. Los diputados de Nuevas Ideas han aprobado toda esa deuda”, señaló.

Villatoro afirmó que, pese a las críticas del oficialismo, como diputada de oposición ha presentado más de 50 iniciativas de ley relacionadas con problemáticas sociales, laborales y educativas.

Villatoro también criticó que Nuevas Ideas le cierra las puertas al pueblo, tras destacar la no atención de los docentes despedidos, así como trabajadores del sector salud que.

Relató que varios maestros llegaron a la Asamblea Legislativa tras ser removidos de sus cargos, por negarse a participar en actividades políticas de Nuevas Ideas, como los dos profesores despedidos del Instituto Nacional de Sensuntepeque, o por expresar opiniones críticas en redes sociales, en referencia a un docente de Ahuachapán.

“Fueron despedidos sin explicación y ningún diputado oficialista los quiso escuchar”, aseguró.

También mencionó denuncias de médicos despedidos de hospitales públicos y afirmó que las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales no han intervenido. “La gente llega buscando ayuda y les cierran las puertas”, manifestó.

Finalmente, la diputada pidió a los salvadoreños residentes en el exterior que “No se dejen engañar. Van a tener opciones y deben elegir a quienes realmente los representen”.

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