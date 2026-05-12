En el Día de la Madre, MOVIR pide a Nayib Bukele revisar capturas bajo el régimen

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día de la Madre, un grupo de mujeres del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se pronunció para exigir al presidente Nayib Bukele la liberación de personas que consideran inocentes y que permanecen detenidas bajo el régimen de excepción. Algunas de ellas denunciaron que sus hijos están próximos a cumplir cuatro años en prisión sin haber sido condenados por delitos.

“Este 10 de mayo, nosotras como madres estamos reunidas alzando la voz desde nuestro dolor. En mi caso, mi hijo ya tiene tres años y siete meses de estar detenido, pagando por algo que no cometió. Así como yo, hay compañeras que ya tienen cuatro años luchando, y otras están por cumplirlos”, denunció una de las madres.

Además, reiteraron que su lucha no busca defender a personas vinculadas a estructuras criminales, sino a quienes consideran inocentes.

“Por eso hemos salido a las calles para exigir libertad para nuestros hijos, porque estamos convencidas de que ellos no han cometido ningún delito”, expresaron.

Las madres que integran MOVIR afirmaron que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia.

“Pero nosotras no pedimos libertad para culpables, sino para nuestros hijos y para todas las personas inocentes que permanecen detenidas”, aseveraron.

Ante esta situación, exigieron al presidente Bukele que se revise cada caso y se ordene la liberación de quienes, aseguran, no han cometido ningún delito.

“Nosotras ya hemos presentado en Casa Presidencial toda la documentación que demuestra su inocencia: arraigos laborales, familiares, académicos y otros documentos que respaldan que son personas trabajadoras y sin vínculos criminales”, detallaron.

“Eso es lo que pedimos: libertad para nuestros hijos y para todos los inocentes. Así como mi hijo, un hombre trabajador e inocente, sabemos que hay miles de personas más cumpliendo condenas por delitos que no cometieron”, agregó una de las voceras.

También denunciaron la criminalización que, aseguran, enfrentan como madres por salir a las calles a exigir justicia y libertad para sus hijos.

“También sentimos que se nos quiere señalar. Aun así, seguimos dando la cara y caminando con la frente en alto, porque tenemos cómo demostrar que nuestros hijos son inocentes”, sentenciaron.

Por otra parte, Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento dirigido a la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele.

“Este 10 de mayo nuestros pensamientos están con las madres y familiares que piden algo básico frente al régimen de excepción en El Salvador: saber dónde y cómo están sus seres queridos detenidos”, expresó la organización.

Amnistía Internacional también reiteró las peticiones contenidas en una carta abierta, en la que exhorta a Gabriela de Bukele a utilizar sus buenos oficios para contribuir a aliviar la incertidumbre y angustia de miles de madres y familias salvadoreñas.

“A cuatro años de la implementación del régimen de excepción, y ante el inicio de juicios masivos contra miles de personas detenidas, resulta indispensable examinar los costos humanos de las medidas adoptadas y los excesos cometidos en su implementación”, insistió.

En la carta, la organización solicita la creación, a la brevedad posible, de un espacio interinstitucional de escucha directa entre representantes del Gobierno y organizaciones de madres y familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, con garantías de seguridad y sin represalias para las participantes.

“Este espacio constituiría el primer paso verificable hacia el diálogo que el Estado comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Amnistía Internacional.

Además, la organización pidió establecer mecanismos que permitan a las familias acceder de forma oportuna a información sobre el estado procesal, ubicación y condiciones de salud de las personas detenidas.

También solicitó fortalecer a la Procuraduría General de la República, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una defensa técnica efectiva e individualizada en el contexto de los juicios masivos.

Amnistía Internacional también instó a la primera dama a promover el cumplimiento de los estándares mínimos de trato digno establecidos en las Reglas Nelson Mandela en todos los centros penitenciarios del país, con especial atención a personas adultas mayores, con enfermedades crónicas o discapacidad.

Finalmente, pidió revisar el marco normativo y las medidas aplicadas en materia de justicia juvenil para garantizar su conformidad con los estándares internacionales de derechos de la niñez, así como promover una narrativa pública que reconozca que la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos son principios complementarios y necesarios.

“Escuchar a estas madres hoy es clave para evitar que, en el camino hacia la seguridad, se consoliden nuevas formas de injusticia”, afirmó Amnistía Internacional.

“Esta carta no cuestiona la necesidad de combatir la violencia, sino que se enfoca en una preocupación concreta: la situación de derechos humanos de las personas que, hasta la fecha, continúan detenidas sin una condena o absolución, y la de sus familias”, concluyó la organización.

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