Don Sabino: El guardián de una tradición en Panchimalco

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Por: Iván Escobar

Las flores y las palmas llegan hasta el casco del pueblo para revivir año con año una de las tradiciones ancestrales en Panchimalco, al sur de la capital. En el mar de flores, entre las procesiones de la virgen del Rosario y la virgen de Concepción, estaba también Don Sabino y su grupo de Chapetones que aún vistiendo de negro dan colorido a una de las mayores tradiciones de nuestro país.

La cofradía de las Flores y las Palmas fue declarada por la Unesco, en 2025, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al mezclarse en ella las tradiciones ancestrales indígenas y cristianas vigentes hasta el día de hoy.

Don Sabino Ramos fue saludado por amistades y autoridades de la localidad este domingo 10 de mayo de 2026, fecha en que se ha celebrado el festival de las Flores y las Palmas. Ramos recuperó su libertad hace pocos días, después de 4 años de haber estado encarcelado bajo el Régimen de Excepción sin condena ni delito comprobado, pero estaba ahí este domingo entre la multitud con su disciplina y manteniendo viva la danza de los Chapetones.

«Gracias a Dios ya estamos de vuelta, y al frente del grupo de los Chapetones…ya nos pusimos a trabajar», compartió este domingo, luego de visitar el templo antes de la procesión principal de los festejos, y aseguró que lo importante hoy es que en estos cuatro años los compañeros y los Jóvenes Chapetones mantuvieron el legado que por vida él y otros han preservado a través de esta danza.

Ramos, al igual que muchos pobladores de Panchimalco, es uno de los guardianes de esta tradición que se conmemora cada segundo domingo de mayo, y que está ligada a la tradición religiosa después de la invasión europea, pero muy adentrada a las tradiciones ancestrales indígenas.

Las calles se colorean de pétalos

El jolgorio y la alegría se vivían en las calles de Panchimalco desde tempranas horas del domingo, así la casa de la capitana hasta la mayordomía fueron visitadas por columnas de personas tanto de la localidad como otras que llegan de distintas partes del país, de la capital, incluso, desde países lejanos para conocer más sobre la tradición de la ensarta de flores en Las Palmas.

La música de banda no puede faltar, así como las bebidas tanto ancestrales como la chicha y refrescos, el pan dulce o como se le conoce también el marquesote es compartido con los visitantes así como familiares de las cofradías autoridades locales y religiosas. Entre el calor y el cansancio se rinden saludos a los altares donde están las vírgenes de Concepción y del Rosario, respectivamente, ahí llegan Los historiantes y Los Chapetones guardianes de las dos principales danzas de la festividad.

También están las palmas secas a disposición de los pobladores y visitantes para que coloquen una a una las flores que llegan donadas por familias de la localidad, de los cerros, y los cantones cercanos como ofrendas a la virgen.

Turismo en apogeo

Cada año la localidad de Panchimalco recibe a miles de turistas provenientes de diferentes partes, incluso, de fuera del país, y este año no ha sido la excepción; sin embargo, algunos habitantes comentan que la presencia si bien es alta de turistas ha bajado en comparación al número con años pasados porque «antes las calles se saturaban más».

No obstante, la presencia de gente es inmensa. También la municipalidad concede espacios a emprendimientos tanto locales como de fuera para que ofrezcan productos nacionales a los turistas y sean parte de esta fiesta que inicia el 3 de mayo con las tradiciones del día de la cruz y cierran el segundo domingo de mayo con la tradicional procesión de las flores y Las Palmas.

El encuentro de las vírgenes

El Tamashtiani Amilcar Ramírez, originario de esta localidad, comparte que el «cruce» como se le conoce o saludo de las vírgenes del Rosario y Concepción en frente al templo de Panchimalco guarda características propias de la traición tanto cristianas como ancestral, ya que al cruzarse las dos vírgenes en el saludo simboliza la cruz, la cruz que también era venerada por los ancestros indígenas desde la cosmovisión de los cuatro rumbos.

Así, Panchimalco ha concluido un año más de fiestas y tradiciones donde sus guardianes de la cultura, del arte propio de esta localidad han estado presentes y han sido valorados por cientos de personas que llegaron y fueron parte de esta gran fiesta.

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