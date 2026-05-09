Las Super Mamás

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“El amor de una madre es más grande que todos los demás, incluso, cuando todo el mundo te rechaza, la madre te acepta con los brazos abiertos”: autor desconocido.

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Mucho se ha dicho sobre el papel de la Madre en la vida de los hijos, pero poco sobre el fundamental desempeño que juega en nuestra vida, lo que la convierte en la Super Mamá, entre ellas las siguientes razones que la hacen única.

Una Super Mamá es psicóloga, ya que con solo vernos a los ojos distingue preocupación o tristeza, por lo que siempre está dispuesta a escuchar, abrir su corazón, susurrarnos al oído una palabra de aliento o consejo oportuno cargado de esperanza y fe.

Una Super Mamá es solidaria, anima nuestros sueños y aventuras, con palabras de aliento: “¡ánimo hijo, luche por lo que más quiera!” encausa nuestro ánimo a no decaer en el intento, para que al final del camino, nos corone con una sonrisa y un: “¡lo lograste!”.

Una Super Mamá es enfermera, dispuesta al desvelo por nuestra salud a costa de la suya, preparando curaciones y jarabes para todos los males, velando nuestro sueño, con la misión de sanar las penas del cuerpo y el alma.

Una Super Mamá es protectora, como un ángel de la guarda ante el peligro, capaz de ofrendar su vida por el ser amado, dispuesta a todo aún a costa de su propio bienestar. Así es una madre, sin imponer reglas o condiciones.

Una madre, es el regalo más grande que Dios dejó a la humanidad para que la valoremos en vida y no después de muerta que ya no siente ni agradece. Sea quien sea nuestra madre merece respeto ya que, detrás de ella, hay una historia de lucha y sacrificios por hacer de los hijos hombres y mujeres de bien.

Por lo anterior, exhortó con todo respeto a aquellos hijos que tienen el valor de abandonar a quién les dio la vida, confinándola al frío pasillo de un asilo a que reflexionen, ya que, de ella recibieron el ser, y aun así el amor de estas madres es capaz de perdonar semejante ofensa. ¡Perdona, madre, al hijo que nunca valoró el inmenso amor que prodigaste en él y que, aun así, sigues amando!

Con cariño a las Super Mamás y Abuelitas, ángeles protectores que desde el cielo nos encomiendan ante el Creador, enjugan nuestras lágrimas … Protectoras frente al peligro, jubilosas en nuestros triunfos, intercesoras ante Dios. Que nos indican el camino que nos llevará al esperado reencuentro en el Reino de los Cielos, un fuerte abrazo de sus hijos aquí en la tierra.

¡Gracias Mamá!

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