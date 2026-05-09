ALMARIO  IV

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LA VENTANA

(OBRA INÉDITA, SIN FECHA)

SALARRUÉ

Rafael Lara-Martínez

Professor Emeritus, New Mexico Tech

[email protected]

Desde Comala siempre…

3

/literarios se han creído que toda novela debe ser una gran novel, una novela impecable, se equivocan de medio a medio.

Se escriben novelas de desván . Para ser leídas en desván, bajo los árboles, en las playas, en los parques, en los trenes y en las cubiertas de los barcos y no en las bibliotecas o estudios universitarios y colegios. ateneos y peñas literarias.

Con la novela de desván (sin acento) se estimula la imaginación de los jóvenes imberbes, se conmueve hasta la lágrima a las muchachas románticas y a las damas que aspiran a lo noble y a lo bueno.

La novela de desván tiene siempre el asentimiento de todos los hombres reflexivos y comprensivos que saben cuándo es la hora del recreo literario y cuando la del estilo verdadero. Cada cosa es cada cosa.

Catleya Luna»

Esta «Selva Roja» es una novela sencilla novela horquidea (orquídea) y rosa, de pétalo y de espina, de estrella y pájaro, de Luna y Sol. todo está revisado y comparado y como toda novela gira al rededor de una mujer encantadora y de un hombre interesante. …. (fin de la página 3)

4

Pero en el desván (que no es el escritorio con máquina) se dicen también (así, como quien no dijo mucho; también sin acento) cosas asombrosas, cosas lindas, palabras que cayeron como flores del ramaje del alma. xxxxxx «entretened vuestra /A mis posibles lectores diré ahora: «entretened vuestra imaginación con los relatos anecdóticos pero también cuando sintáis caer una de lo que en el poeta es lo que él no es porque es lo que él Es, (si se entiende) tomadlos con ternura entre los dedos y tratar de distinguir el xxxxx perfume sutil que indefinido que nos transporta allá a cierto sitio donde estuvimos un día, un asaber qué sitio de un asaber qué día (a saber, no hay cierre de comillas). Seguramente diréis entonces: «Esto…, no está del todo malo, en verdad…. sabe a algo, me trae el aroma de no sé que»….

El Autor

(fin de la página 4 y del manuscrito numerado sin un círculo)

1

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Me da la gana escribir una mala novela que sea una buena novela (o viceversa) /en el desván

Me pongo en el estilo de los 20 años escribiendo esto entre los 40 y los 55 (números en letras, en la versión final). Tengo todavía el encanto de la juvenil e de lo imperfecto. primitivo (al margen de la página) Estoy (/siempre\ joven escritor) escribiendo bajo los árboles o a horcajadas de un tronco caído o sobre una alfombra descalzo /en un rincón. |.|

|.|. Pasa atrás de este párrafo (escrito al margen en un cuadro)

Y veo mi pequeña gran novela y casi no lo creo. En alguna parte en plantel educativo en club o peña juvenil literaria me darían un premio. Yo He escrito una novela, que no es cosa tan sencilla.

Pero la verdad es que ya soy viejo aunque no quiera creerlo nunca. Yo debí hacer otra cosa una cosa con más cuidado, con pulcritud, con síntesis, con abstracción, (fin de la página 1 en círculo)

6

(al dorso de 1)

¡La haré, lo haré, lo haré tan terrible que por modestia no le ponga un prefacio o un prologo (prólogo, sin ! al final). Por respeto, por buen gusto por pulcritud profesional. Aquella sí que será el diamante bien tallado, x no el trocito de vidrio rinconero callejero tan poquita cosa pero tan lindo en su color y su transparencia que casi es una joya

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una verdadera joya de literatura.

¿Quién dijo que yo no lo podría hacer si me lo propusiera. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx muy hábil en el oficio. Pero me gusta a ratos el juego, el /componer el\ ordenar con belleza en lo desordenado. Oiga Ud. al muchacho diciendo: «En este libro hay un sin número de ideas , de pensamientos de palabras que estaban revueltas, que no decían nada. Yo lo he ordenado con gran rapidez y tal acierto que todo aquel desorden y ruido de vocablos dice algo y lo puede uno seguir del comienzo al fin más o menos desligado sin esfuerzo. Hay las personas, los lugares las situaciones, las sugerencias, cosas de verdad y cosas de mentira. Lo realmente histórico (o que se tiene por tal) y lo imaginativo, lo que pudo suceder y no sucedió. Lugares reales realmente geográficos y al lado lugares que no son tangibles por muy superpuestos que estén en escena como en nombre. ¿Por qué ha de ser la vida sólo lógica y la novela sólo realista, moldeada en moldes de geografía y de historia? Yo he barajado en uno de los (fin de la página 2 en círculo)

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naipes /hasta no saberse donde anda xxxx cual x he barajado\ para un juego de mi invención el naipe de lo positivo y de lo fantástico, el opaco y el transparente o traslúcido: «¡corte, vuelva a tejer, baraje reparta!».

Le /llamo dijo a eso una novela y como la novela suele ser un relato con sucesos y personas interesantes eso he puesto yo allí. Juvenilmente, ya lo he dicho, no se hacen novelas /de desván d\e otro modo. Si se hace depuración resulta ser ensayo o poema. Estas cosas las hago yo también , cada cosa a su hora. No hablemos de ello porque me pongo serio y trascendental; no se juega con el /estilo, xxxxx, se está uno como en misa. Y sigue diciendo el mancebo:

«Y soy yo tan habil (hábil) para resolver acertijos que compongo la novela del del empastelado que es la existencia entera alzandola (alzándola) tipo por tipo, columna por columna y como si no fuera eso bastante, con todo lo que tiene de entretenimiento juvenil de inteligencia la pongo aquí y allá tonalidades de poema, x lo leo ésto /después, estremecido y me rue- (fin de la página 3 en círculo)

4

da una lágrima. /Sigo y después sigo con el tejido de sucesos y personas, palabras y paisajes, genetes, animales, aves, plantas ¡que no! … Una novela, un nacer y devenir de situaciones fisiológicas y psicológicas. Lista la sugerencia, velada un poco la alusión simbólica o apuntándola enfáticamente cuando está, a nuestro juicio, demasiado escondida (cuatro palabras sin acento). (fin de la página 4 en círculo) jeroglifo de corazón con punto al medio

XXX

XXX

5

XXX sido yo

Yo he dicho capaz de algo más delicado desde el punto de vista literario? ¡A saber! me atrevo a creer que sí. Después de todo mi léxico no xxx se ha enriquecido mayor cosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Qué

He xxxgeniado con más entusiasmo que cuidado esta novela. No creo que aburre a nadie el ponerse a leerla pero no espera hallar la xxxntud de cientos poemas y artículos míos, más ambiciosos. No estoy excusandome (excusándome) estoy diciendo que no se puede variar el estilo un sí y no es simplón de mi novela

…. Hay mucha cursiva y plenitud de adjetivos. Quiero decir: no te confundas lectos. Este es un estilo muy usual y hasta será del agrado de muchos lectores poco exigentes en la forma, amantes del buen fondo lleno de (fin de la página 5 con círculo)

5 (dorso)

que le costaría hallarla sin mayor suficiente sabor para su

gusto

xxxxx

es exelentemente inimportante o inimportantemente excelente.

si algo se fué en ella que tenga explicaciones y hasta fije nuevas formas de pensamiento, eso pasó… se fué allí…, ¡qué bien!… ¡ojalá y se aproveche! Si después de todo se considera la del lado de lo trascendental y aquilatado ¡Chilosa! «yo no hago daño a nadie con estas observaciones ni yo me hago daño a mí mismo. Lo que es, es. Sólo estoy previniendo al lector demasiado exigente

Sólo estoy queriendo para mi lector con demasiadas exigencias para que no pierda el poco de tiempo que le costaría hallarla sin suficiente sabor para su gusto. helicoidal final (fin del dorso de la página 5)

6 3

interés, por el dibujo del personaje /por y el paisaje x y por la anécdota

Tal vez es que yo no soy, esencialmente un novelista, xxx que aborde esta forma a saber si la novela es para estos moldes, pues yo mismo en las síntesis emprendidas anteriormente fui por fuerza a dar al cuento, al ensayo, a la noveleta o al poema.

La novela es un relato . xxxx está corriendo al corres de la pluma y a fuer(za) de sincero. Si xx Si. no relata es ya otra cosa. Si se contrae por pulcritud, para cristalizarse se hace un cuento y si se depura mucho se hace un /ensayo xxxx y hasta un poema.

Dejo a los intelectuales de Cateo el decir la última palabra. Y sólo repito no estoy defendiendo mi novela /porque no necesito defensa,\ estoy previniendo al lector demasiado exigente para que no pierda xxx poco de tiempo. cuadro con rayas en los ángulos y punto al menio (fin de la página 6 con círculo)

6 (dorso sin número)

cuadro con punto y escrito en diagonal

no se me haga una excelente novela esta mi novelita tan primitiva, tan sencilla y tonta y a la vez tan habilmente (hábilmente) amada.

círculo con ñ al medio

Nada me halagaría eso. Me doy yo solo todos los premios que me gustan. Me saludo mi estimado, me aplaudo en silencio con las uñas. «Te ha costado mucho xxxado de cabeza pero ahí está» (tachado en círculo). (fin del manuscrito)

AÑADIR ESCANES DE ADENDUM

ÍNDICE DE LA OBRA

Original Mecanografiado, sin fecha

«Almario La ventana »

Treintaicuatro (34) páginas, más dos suplementarias de adiciones y correcciones hechas a mano. La secuencia del índice es la siguiente: número de capítulo original y corregido, título definitivo y tachado, página del original entre paréntesis. Los títulos de los capítulos están escritos a mano y subrayados.

Antes de la llegada de Ricardo, «en el desván» se esconde la fotocopia de otra versión mecanografiada: «Almario», «Por Salarrué». Todos los números de los capítulos están tachados y los títulos subrayados y escritos a mano. Se presupone que se trata de un escrito anterior, ya que no incluye las últimas dos páginas —las secciones añadidas— del «original mecanografiado». Luego del número de la página entre paréntesis se anotan los nombres que ofrece esta versión y el número de página, anterior quizás. Los únicos cambios los ofrecen el primer capítulo, la falta de títulos tachados, al igual que las páginas adicionales, antes mencionadas: 23 1/2, 26 y1/2, así como 26 2/3.

Determinación (1) – Observación (1) Atoyl Contemplación (2) – Contemplación (1) Unión (3) – Unión (3) Revolución (3) – Revolución (3) Retroceso « La Vuelta del Pasado » (4) – Retroceso (4) Intimidad En mí (9) – Intimidad (9) Reafirmación (10) – Reafirmación (10) Gestación (10) – Gestación (10) Coleccion ista /Colección (11) – Colección (11) Colaboración Almario (12) – Colaboración (13) Distribución Un Planeta (15) – Distribución (15) Encarnación (15) – Encarnación (15) Impotencia (17) – Impotencia (17) Dualidad (18) – Dualidad (18) Creación (19) – Creación (19) Limitación (20) – Limitación (20) Encauzamiento (21) – Encauzamiento (21) Plan Plan (21) – Plan (21) Sinceridad (22) – Sinceridad (22) Sin título (anexo 23 1/2) – Liberación (23) – Liberación (23) 22 . Desarmonía (24) – Desarmonía (24)

21 (23). Esquema (25) – Esquema (25)

22 (24). Voluntad (26) – Voluntad (26)

23 (25). Sin título (anexos 26 y1/2, 26 2/3) –

24 (26). Unidad (27) – Unidad (27)

25 (27). Régimen Consulta (28) – Régimen (28)

26 (28). Confianza (30) – Confianza (30)

27 (29). Transición Transición Transición (31) – Transición (31)

28 (30). Experiencia (31) – Experiencia (31)

29 (31). Supervivencia (33) – Supervivencia (33)

30 (32). Veracidad (34) – Veracidad (34)

31 (33). Elevación (34) – Elevación (34)

Anexo viene de la página 23, (23 1/2)

Anexo viene de la Pag. 26 (26 y1/2) (26 2/3)

Original mecanografiado

El índice halla ausente en el «Original Mecanografiado». En paréntesis final se cita la página original del manuscrito. Debido a un par de «anexos» finales, la numeración difiere de la marcada en el texto, ya que el autor no corrige la versión final. A partir del capítulo 21, hay un error en la sucesión, la cual la aclara el paréntesis después del número marcado en el manuscrito. Obviamente, esta diferencia se debe a los dos capítulos «anexos», incluidos en una página y media al final. Luego del título subrayado de cada capítulo, el paréntesis final aclara la página en la cual aparece. En siete casos, el título definitivo de cada capítulos se acompaña de otro tentativo, siempre tachado a mano. Como el de la obra misma, una raya simple lo borra en esta transcripción, pero deja legible la palabra en cuestión. Esto no sucede continuamente con las tachaduras de las palabras y oraciones en el texto, marcadas con una serie de equis.

El texto consta de treintaicuatro (34) páginas numeradas arriba y dos (2) de capítulos intermedios añadidos luego. La mayoría está escrita a máquina, pero casi todas ofrecen correcciones a mano. Los capítulos también están numerados y llevan un título inicial, a veces se desdobla y uno de ellos está tachado. Este borrón lo predice el título mismo del manuscrito, tal cual se anotó al inicio.

Se hace una lista de los errores y correcciones que esta transcripción anota, a saber:

1) tachones, a veces legibles, usando una raya al medio, y otras veces ilegibles: paradógico (paradójico), tenáz (tenaz), Pátria (Patria),

2) tachones con xxxxxx, tal cual en el texto,

3) correcciones ortográficas entre paréntesis luego de la palabra a corregir: descanz/sos (descansos), las bestias los caballos, que conocía y, Un Planeta , rió tambien (rio también),

4) palabra y oraciones añadidas a mano, usando una línea diagonal (/): El /xxxxxx obrero, precipitaxxxción (precipitación),

5) tinta roja,

6) palabras originales del autor en su creatividad poética: azulante, atlanticidio, maravillante desconcertante, brinquisco.

«Almario La ventana » (34 páginas, más dos suplementarias de correcciones), Transcripción.

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