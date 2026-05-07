Constitución de El Salvador al servicio de la dictadura

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César Ramírez

@caralvasalvador

Ya no tiene caso demostrar el concepto de dictadura, durante años se han vertido ríos de información hacia ese panorama desolador, pero es necesario continuar con la denuncia del proceso inconstitucional que vivimos con la reelección presidencial y sin duda se prolongará por mucho más tiempo.

Al estudiar el proceso social en los últimos años encontramos una advertencia que presagió el futuro de la nación, con fecha 28 de mayo de 2020: “Bukele dice que “va a reformar el Estado de verdad”… tras la pandemia. “El mandatario dijo que contaba con el 97% de apoyo, aunque no dio más detalles de esa reforma”, así en el tiempo las notas siguientes configuran un esquema de condiciones sociales, políticas, económicas, insospechadas en toda la línea de la comprensión académica y tradicional en nuestra historia, pero muy apegada a la línea de reformar al Estado.

Las referencias tienen por descriptor: “reformas-constitución” también encontramos otras advertencias de notables académicos que con precisión visualizaron el desastre democrático años antes y la destrucción de las instituciones, no es un efecto mágico, es la misma lectura de otros dictadores que alimentan la vivencia latinoamericana, existen severas conclusiones y otras peores que aún están por cumplirse, puesto que el auge y caída de esta figuras tienen por dinámica central el poder absoluto, aplastar toda oposición, perseguir opositores, encarcelar a la inteligencia, exiliar adversarios, implantar leyes represivas, crear complicidad en personas honorables, corromper instituciones, cometer crímenes de lesa humanidad, castigar a defensores de derechos humanos etc., todo dentro del guion histórico.

Desde la época del martinato son conocidas las herramientas de manipulación política, sus instrumentos de terror, el secuestro de la democracia, la reelección indefinida, las reformas constitucionales a su favor, la convocatoria a elecciones sin oposición etc. ese capítulo permaneció 14 años, en nuestro caso apenas llevamos 7 años y no somos optimistas con el futuro.

En nuestro escenario 2026, aún permanecen el ideal por una organización ciudadana, la movilización, la defensa de los derechos humanos, participación en partidos políticos, proclamar la democracia puesto que en estas circunstancias la democracia es revolucionaria.

No se trata de ser héroe, ni mártir, ni siquiera adalid de una sociedad utópica, se trata de ser auténtico en los principios que nos enseñaron las generaciones anteriores en solidaridad ¿cómo callar ante el despido de maestros, médicos, trabajadores en general? ¿acaso son extrañas las muertes de inocentes en las prisiones salvadoreñas? el precio de nuestras sencillas expresiones tiene el mismo destino de otros precursores, ya lo sabemos, comprendemos que no tenemos patria, ni constitución, ni siquiera defensa jurídica con el régimen de excepción, pero no ocultamos la aspiración de luchar por una democracia, sin dictadura. amazon.com/author/csarcaralv

Las siguientes notas fueron publicadas en: Diario de Hoy, Diario La Prensa Gráfica, Diario Co Latino 2020-2026

Reformas constitucionales

24FEB020 Sin tiempo de reforma

15FEB020 Reforma electoral 2021 voto en el exterior

15MAR020 Reforma política y estallidos sociales

20MAR020 Reforma deuda millonaria, responsabilidad fiscal, diferir pago de impuestos, modificación de arancel, suspensión de plazos, compras en línea, donaciones

23MAR020 Ley delincuentes reforma, jueces modificar leyes crimen organizado

28MAY020 Nayib Bukele reformar el Estado

28AGO020 Manuel Hynds ¿reforma a la constitución? (fragmentos) No es buena idea primero: porque nadie puede argüir que los terribles problemas que acosa al país provienen de problemas constitucionales o que se podrían resolver con cambios constitucionales… segundo porque el verdadero problema institucional que tenemos en el país es precisamente que el presidente se niega a respetar cualquier límite que la Constitución pueda imponerle… Tercero, porque es un secreto a voces que la motivación real para cambiar la constitución es la que ha movido a hacerlo a tantos aspirantes a dictadores en América Latina… EDH

01SEP020 Reformas a Lacap

02SEP020 Esperan decreto 661 para reformarlo.

02SEP020 Reformas a reglamento LACAP abren puertas de par en par a la corrupción, advierte FUNDE

03SEP020 Reformas son para burlar la obligación de publicar compras Enrique Anaya, elección de comisionado IAIP vuelve a ser irregular

09SEP020 Nayib Bukele designa a Félix Ulloa Reforma Constitución.

10SEP020 Intento de Reformas es cortina de humo dicen diputados.

11SEP020 Corte Suprema de Justicia recibe primera demanda contra reformas que debilitan transparencia.

17SEP020 Fabio Castillo afirma reelección no está en la mesa.

22SEP020 Fabio Castillo: “garantizo no podrán usar nuestro estudio para tocar las cláusulas pétreas de la Constitución”

09OCT020 Grandes peligros encierra plan de cambiar la Constitución OP EDH

16OCT020 Asamblea Legislativa, Aprueban reforma Carta Magna caso agua

18OCT020 Manuel Escalante, abogado del Idhuca. Reformas deben fortalecer sanciones a funcionarios que incumplan la ley. Equipo que estudia reformas a la Constitución. José Fabio Castillo, Manuel Ernesto Escalante, Giovanni Alberto Rosales, Adolfo Gerardo Muñoz.

07DIC020 “Uso político de Policía y del Ejército” ensombrece reformas a la Constitución. Abogados coinciden en que no es el mejor momento para cambiar la Carta Magna máxime proviniendo de una comisión ad hoc regida por la Presidencia de la República a quien consideran el principal violador de las leyes de la Constitución.

16DIC020 Organismos sociales desconfían de proceso de reforma a la Constitución, Sala (constitucional) frena reforma de Bukele que debilitan Ley Acceso a la Información

22DIC020 Los residentes exteriores podrán ser candidatos 2024 en elecciones de 2024

22DIC020 Reforma presupuesto 2021 no tiene validez

11ENE021 Jubilados con pensión mínima, que ha pasado desde última reforma

27ENE021 Reforma que permitía a alcaldías contraer créditos es inconstitucional,

17ABR021 Bukele tiene límites de poder, Derechos fundamentales, Instituciones democráticas, Reforma a la Constitucional

24ABR021, Asamblea Legislativa ya no puede avalar reformas a Constitución.

04MAY021 Fabio Castillo renuncia a comisión de reformas constitucionales. El abogado constitucionalista dice no estar de acuerdo con la actuación de la nueva Asamblea Legislativa por la flagrante violación a la Constitución. Jueces tildan de golpe destitución de la Sala Constitucional.

14JUN021 Equipo de reforma a la Constitución abre vía a referéndum y plebiscito.

15JUN021 Equipo que presentará reforma a la Constitución no es plural ni representativo

26JUL021 Cualquier reforma que se haga desconociendo la Constitución vigente es nula

25JUL021 vicepresidente (Félix Ulloa) anuncia propuesta de reforma Constitución

27JUL021 Marjorie de Trigueros. Fusades, En Autoritarismos, referéndum sirven para “manipular al pueblo”. Selva: Reformar la Constitución no puede ser voluntad de una fuerza política.

28JUL021 Gobierno viola Constitución en afán de perseguir corrupción del pasado.

02JUL021 Origen de reformas a Constitución es ilegal y opaco dicen abogados. Extensión de período presidencial no debe ser retroactiva

03JUL021 OP EDH S. Enrique Anaya La gran farsa la reforma constitucional

12AGO021 OP EDH S. Enrique Anaya: Sigue el show bufo de Reforma Constitucional.

13AGO021 Reformas a constitución presentan una visión totalitaria del Estado, Propuesta de incluir nuevos derechos es distractor del trasfondo dicen abogados

14AGO021 Reforma a Constitución abre la puerta a estatizar pensiones

14AGO021 Cambios a Constitución incluyen estatización de ahorro de pensiones. Reforma de Ulloa plantea incrementar a seis años período de fiscal general

19AGO021 Antes de reformar Constitución hay que respetarla Rector UCA. Ulloa critica ONG que no asistirán a su convocatoria. Cambios a Carta Magna atajo para concentrar poder.

22AGO021 Reforma a Constitución lleva a imponer un partido único. EEUU espera amplio debate en reformas constitución

22AGO021 Autoritarismo pleno en reforma de Ulloa abre paso partido único.

24AGO021 Diseño de reforma a Constitución debe salir del pueblo Bertrand Galindo

02SEP021 Jueces condenan golpe del oficialismo a poder judicial, Reformas consuman control del ejecutivo sobre los jueces señalan expertos DDHH, Condena internacional

08SEP021 Jueces exigen derogar reformas a Carrera Judicial, ONU pide proteger democracia, Cese de jueces atenta contra la democracia

08SEP021 Reforma es inconstitucional PDDH. Asamblea avala persecución de casos ya vencidos

21SEP021 OP EDH S. Enrique Anaya. La gran estafa a través de una propuesta indecente. Reforma: fortalecer presidencia, militarismo, impunidad

22SEP021 Jueces demandan al régimen de Bukele y pide invalidar reforma

18OCT021 Reforma para perseguir casos fenecidos crea inseguridad jurídica. Es muy probable que la Fiscalía intente judicializar casos contra oposición

21FEB0022 Bukele mandará paquete de 52 reformas Asamblea Legislativa

16JUN022 Reformas al RNPN anulan vigilancia de los partidos en el padrón electoral

06JUL022 No se consultó reforma representativa a la diáspora, Nuevas Ideas no ha tomado en cuenta advertencias del voto electrónico

23SEP022 Reformas pueden prestarse a que desde el Estado se persigan a enemigos políticos. Bertrand Galindo

25ENE023 Abogado Bertrand Galindo innecesaria y peligrosa reforma castigar objeción candidatos (caso reelección presidencial)

07MAR023 Reforma blindará candidatura Bukele. El director de Acción Ciudadana Eduardo Escobar analizó la reforma que impone cárcel por objetar candidaturas.

23MAR023 Inconstitucional y trampa reforma avalada con error

26MAR023 Reformas electorales abren vía para mayor consolidación del poder de Bukele

07JUN023 Asamblea aprueba reforma para reducir de 84 a 60 diputados. Eugenio Chicas: Reducción de municipios un retroceso en el continente

25JUL023 Reformas cambiaron las reglas electorales que aprovecharía Nuevas Ideas

31OCT023 Constitucionalistas llama al TSE a la valentía resolver solicitudes de candidaturas. Candidatura inconstitucional. “ha habido un conflicto en la interpretación del artículo 152 de la Constitución de la República, el cual establece que no podrá ser candidato a la Presidencia quien haya desempeñado la residencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior…

07DIC023 Según encuesta del IUDOP Ciudadanía no conoce reformas electorales 2024

10ENE024 TSE debe aclarar dudas del voto exterior vigente. Partidos Políticos, FMLN no descarta reformas electorales oficiales

19MAR024 Paso tiempo para reforma constitucional

13ABR024 Claudia Ortiz posible reforma constitucional, las leyes pueden cambiar de la noche a la mañana.

15ABR024 Incertidumbre por posibles reformas constitucionales antes de finalizar legislatura

24ABR024 OP EDH, S. Enrique Una reforma fraudulenta (I): (Fragmento) … Al revisar notas periodísticas de las recientes semanas, me doy cuenta de que Casa Presidencial (CAPRES) ha montado, a través de sus voceros, una campaña para justificar e impulsar en el corto plazo, una reforma constitucional en procura de formalizar la dictadura del bukelato, llegando al extremo que han salido delegados de CAPRES, incluyendo al impresentable Félix Ulloa, a decir que podría establecerse la reelección presidencial indefinida o ilimitada” …

30ABR024 Asamblea Reforma Constitución pese a prohibición. Anaya Una reforma fraudulenta para prostituir la Constitución. (Fragmento) Hay que decirlo directamente, sin ambages: cualquier reforma que se presente ahora será INCONSTITUCIONAL, un FRAUDE más del régimen autoritario.

30ABR024 Nuevas Ideas reforma la Constitución, pese a prohibición de plazos

01MAY024 WOLA Reforma constitucional debilita garantías democráticas, Organizaciones rechazan precipitada reforma a Constitución

01MAY024 Artículo sobre reforma a la Constitución es cláusula pétrea,

02MAY024 Trabajadores marchan contra violaciones a sus derechos y reforma a la Constitución

03MAY024 39 organizaciones internacionales condena reforma constitucional aprobada en El Salvador.

03MAY024 En una mañana se va poder cambiar la Constitución. S. Enrique Anaya. (fragmento) … porque suponte a las 09:00 a.m. la proponen con dispensa de trámite, a las 10:00 a.m.. la aprueban se van a tomar café y a las 11:00 a.m. la ratifican; así de grave es”

08MAY024 Amnistía preocupada por impacto de reforma a la Carta Magna

14MAY024 Uso fraudulento de la dispensa de trámites en la reforma constitucional

26MAY024 Directora de WOLA reforma constitucional de El Salvador debiera ser condenada por EE. UU,

20FEB025 OP EDH s. enrique Anaya El derecho a la Constitución II la reforma constitucional. (fragmento) “en una comprensión integral del proceso de reforma constitucional, el poder reformador de la Constitución (que no es poder constituyente) está formado por la intervención de dos legislaturas y únicamente pude efectuarse ajustándose al procedimiento especial”.

21FEB025 OP EDH S. Enrique Anaya Constitución (III) la espuria reforma al art. 248. (fragmento) … la reforma al artículo 248 de la Constitución es simple y llanamente, un ejemplo típico de abuso legislativo, un instrumento de despotismo, una herramienta de INSEGURIDAD JURIDICA para que la dictadura salvadoreña pueda conferir apariencia de legitimidad a los cambios que introducirán al sistema político y jurídico del país, sin debate público, sin consenso político, sin participación ciudadana, sin legitimación popular”…

01AGO025 Reforma constitución avala reelección indefinida

02AGO025 Diputados reformaron la constitución en cinco horas

02AGO025 Organizaciones alertan perpetuación presidencia. Nuevas ideas aprobó y ratificó reformas a la Constitución en cinco horas

02AGO025 Tribunal Supremo Electoral adecuará 2027 reforma constitucional,

06AGO025 cambios constitucionales amenazan derechos, UCA reformas constitucionales regresan al autoritarismo

06AGO025 Cardenal Rosa Chávez no nos sentimos libres, EE. UU estaría a favor de reforma constitucional

07AGO025 Iglesia pide reconsiderar reformas a la Constitución

07AGO025 Parlacen rechaza declaraciones de diputados de Nuevas ideas en reforma.

09AGO025 Demanda contra reforma constitución reelección (Vamos)

09AGO025 (Vamos) demanda contra reforma que habilita reelección

15AGO025 OP EDH Mauricio Ernesto Vargas peligro reformas constitucionales

22AGO025 Movimiento tildó de ilegítimas las reformas constitucionales

28AGO025 ARENA pide derogar reforma reelección indefinida

24SEP025 CIDH pide garantizar integridad de Ruth López y Enrique Anaya,

30ABR026 Reforma constitucional elimina postulación de magistrados del TSE por partidos políticos, convocatoria pública, art. 208, Art. 208 redacción

01MAY026 TSE aplicará en elección 2027 reforma constitucional diputados diáspora

01MAY026 OP LPG reforma electoral diáspora dudas TSE

04MAY026 OP LPG La reforma electoral importa

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