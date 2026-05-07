La IRGC promueve una navegación más segura y agradece la cooperación de los buques en Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica agradeció a los capitanes y propietarios de buques que operan en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán por cumplir con las regulaciones iraníes en el Estrecho de Ormuz, y afirmó que se están creando las condiciones para un tránsito marítimo seguro y estable tras el fin de las recientes amenazas.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) emitió el miércoles un mensaje dirigido a los capitanes y propietarios de buques que operan en el Golfo Pérsico.

“Agradecemos la cooperación de los capitanes y propietarios de los buques estacionados en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán al navegar por el Estrecho de Ormuz de conformidad con las regulaciones de Irán, así como la buena participación de los buques para garantizar la seguridad marítima en la región”, dijo la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Con el fin de las amenazas que plantean los agresores y bajo los nuevos procedimientos, se establecerán las condiciones para un paso seguro y sostenible a través del estrecho de Ormuz”, añadió.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán, durante la cual el entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y varios altos mandos militares fueron martirizados.

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron con semanas de ataques con misiles y drones dirigidos contra posiciones militares estadounidenses e israelíes en los territorios ocupados y la región del Golfo Pérsico, infligiendo graves daños en 100 oleadas de contraataques durante un período de 40 días.

La represalia de Irán también incluyó el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a los buques pertenecientes a enemigos y aliados.

Posteriormente, la República Islámica impuso nuevas restricciones a la vía marítima, condicionando el paso de los buques a la obtención del permiso de las autoridades iraníes pertinentes. Esta última medida se produjo después de que Estados Unidos anunciara la continuación del bloqueo ilegal que ha estado intentando imponer a los buques y puertos iraníes.

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