La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica incauta el buque portacontenedores Epaminondas en el estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

Imágenes exclusivas obtenidas por Tasnim muestran al Epaminondas, un gran buque portacontenedores operado por MSC, después de ser interceptado y trasladado a aguas territoriales iraníes por la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Estrecho de Ormuz como parte de las operaciones de seguridad marítima en curso dirigidas contra buques que violan las normas.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el miércoles que ha interceptado y trasladado a aguas territoriales iraníes dos buques que infringían las normas en el estrecho de Ormuz, como parte de sus operaciones de seguridad marítima en curso.

Los buques fueron identificados como el “MSC-Francesca”, supuestamente vinculado al régimen sionista, y el “Epaminondas”, ambos operando sin autorización, violando repetidamente las regulaciones y manipulando los sistemas de ayuda a la navegación de una manera que ponía en peligro la seguridad marítima.

El comunicado señalaba que los buques intentaban salir del estrecho de Ormuz de forma encubierta cuando fueron detectados por unidades de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica e interceptados en el marco de la protección de los derechos de la nación iraní en esa vía marítima estratégica.

El comunicado añade que los buques han sido trasladados a aguas territoriales iraníes para la inspección de su carga, documentos y registros relacionados.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica hizo hincapié en que cualquier intento de perturbar las normas declaradas por Irán para el paso por el estrecho de Ormuz, o de participar en actividades contrarias a la navegación segura en esta ruta estratégica, se enfrentará a medidas legales firmes tras una supervisión y evaluación exhaustivas.

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