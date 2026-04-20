Trump dice que es «muy improbable» extender cese al fuego con Irán

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WASHINGTON%Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy lunes que es «muy improbable» que extienda el cese al fuego de dos semanas con Irán si no se logra un acuerdo antes de que finalice esta semana, reportó Bloomberg.

El estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado hasta que se llegue a un acuerdo de paz, dijo Trump en una entrevista telefónica.

«Quieren que lo abra. Los iraníes quieren desesperadamente que lo abra. No lo abriré sino hasta que se firme un acuerdo», señaló. Los precios del petróleo se dispararon mientras Washington mantiene su bloqueo y la Armada de Estados Unidos confiscó un buque con bandera iraní durante el fin de semana.

«No voy a dejar que me apresuren para alcanzar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo», expresó Trump.

El presidente dijo que la tregua, que anunció el 7 de abril, expirará el miércoles por la noche hora del Este de Estados Unidos.

Al preguntarle si espera que los ataques se reanuden inmediatamente después si no se alcanza un acuerdo, dijo Trump: «Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría».

En una conversación telefónica sostenida esta mañana con PBS News, Trump dijo que si el cese al fuego con Irán termina, «Entonces empezarán a explotar muchas bombas».

Cuando se le preguntó si negociadores iraníes participarán en nuevas conversaciones en Islamabad, Trump respondió «No sé. Es decir, se supone que estarán ahí. Acordamos estar ahí, aunque ellos dijeron que no lo hicimos. Pero no, así se acordó. Ya veremos si están ahí o no. Si no están, tampoco pasa nada».

Esta mañana, declaró al New York Post que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ya había partido hacia Pakistán para la segunda ronda de negociaciones con funcionarios iraníes. Sin embargo, de acuerdo con The New York Times, que citó a dos funcionarios estadounidenses, se espera que Vance salga de Washington hacia Pakistán el martes.

Trump también declaró al Post que está dispuesto a reunirse con altos líderes iraníes si se logra progreso. Sin embargo, también dijo hoy a Bloomberg que no cree que fuera necesario que él asista a las conversaciones en persona.

Hasta la mañana de hoy, las fuerzas estadounidenses obligaron a dar marcha atrás a 27 barcos que pretendían llegar o salir de puertos iraníes, dio a conocer el Comando Central de Estados Unidos en la plataforma X. Fin

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