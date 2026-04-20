Cuba confirma encuentro con delegación de EEUU

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LA HABANA/Xinhua

El Gobierno de Cuba confirmó hoy lunes la celebración en La Habana de un encuentro con una delegación estadounidense, reveló al diario oficial «Granma» el subdirector general a cargo de la dirección de Estados Unidos en la cancillería de la isla, Alejandro García del Toro.

«Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores», dijo García del Toro al órgano del Partido Comunista de Cuba.

El diplomático aclaró que las negociaciones se han manejado «con discreción», porque son considerados por el Gobierno cubano como «un asunto sensible».

«Ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional», subrayó.

García del Toro aseveró que para los representantes de la isla «la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad», una referencia a las sanciones anunciadas por Washington contra aquellos países que vendan combustible a Cuba.

«Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio», enfatizó el diplomático.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó a mediados de marzo pasado que representantes de su Gobierno «han sostenido recientemente conversaciones» con homólogos estadounidenses.

El mandatario aseguró entonces que esos encuentros se realizaron «en correspondencia con la consistente política que ha defendido la Revolución Cubana en su historia» y están orientados a «buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales».

Díaz-Canel explicó que los objetivos incluyeron identificar los problemas bilaterales que requieren solución y determinar la disposición de ambas partes a concretar acciones en beneficio de sus pueblos.

Buscan, además, identificar áreas de cooperación para enfrentar amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones, según añadió el gobernante.

El mandatario subrayó que se ha tomado en cuenta «un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional» y agregó que en momentos de «extrema tensión» para la isla, han surgido también «posibilidades de crear espacios de entendimiento».

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