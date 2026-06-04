Entre Green Card y juicios masivos de inmigrantes

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César Ramírez

@caralvasalvador

A los salvadoreños nos une el infortunio de una nación en crisis crónica generada por años de autoritarismo, desastres naturales o pérdida de la democracia, el producto es la inmigración de casi un millón de compatriotas forzados a vivir en Estados Unidos y otras naciones; ahora la nueva política de la administración Trump arrecia contra los inmigrantes, es un drama para nuestra nación, los deportados que no son acusados de asociaciones ilícitas retornan con pequeñas bolsas de pertenencias, sus historias son de enormes sacrificios para ayudar a sus familias durante años.

Ahora la comunidad salvadoreña en el exterior, que perseveró en la legalidad tiene límites económicos por las políticas de la actual administración, también existe el enorme riesgo del fin del TPS.

Los siguientes descriptores son algunas amenazas a su permanencia en Estados Unidos:

No préstamos de Estados Unidos para inmigrantes con Green Card

Según la nota de prensa, del 6 de febrero 2026 leemos[1]: “Los empresarios migrantes con “green card” quedarán fuera de los préstamos oficiales de Estados Unido[2] orientándose únicamente a empresas norteamericanas cuya propiedad sea 100% residentes en el país. Se menciona que antes de esta directriz se permitía a inmigrantes legales acceder a estos préstamos para impulsar la economía y el crecimiento de Estados Unidos. Este proyecto de restricción se inicia a partir del 1 de marzo de 2026, lo cual generó críticas en el Congreso como el senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez demócratas.

Salida Estados Unidos de candidatos a Green Card

Zach Kahier Portavoz de USCIS: “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla salvo en circunstancias excepcionales” [3]…

Esta situación de salida tiene según su portavoz: “de ahora en adelante” mayo 2026.

Agentes decidirán salida de solicitantes de Green Card[4]

“La administración Trump ahora dice que pedir al solicitante de residencia permanente que abandone EUA y la tramite desde su país queda a discreción de los agentes que ven estos casos” [5]

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) aclaró no se aplicará en forma generalizada, sino que habrá una evaluación: “caso por caso” [6]…

Mega audiencias para acelerar deportaciones

Diversos medios de comunicación[7] indican que más de cien inmigrantes están citados simultáneamente para responder por sus procesos, una táctica sin precedentes que busca elevar el número de deportaciones, según expertos de EFE[8], con fecha 1 de junio 2026.

En algunas ciudades se han instalado estos tribunales: Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis, Boston, en los cuales reunidos 30 o 40 personas a la vez se dirigen a ellas como un aula escolar pidiéndoles que levanten la mano para confirmar su comprensión[9].

Ya hemos mencionados otros componentes de esta situación para inmigrantes como El TPS: 234,000 salvadoreños en incertidumbre que finaliza el 9 de septiembre de 2026, pérdida de remesas sujetas a nuevas disposiciones: Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos, «Conozca a su Cliente» (KYC) y evaluar el uso del número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) o identificaciones consulares, lo que dificulta las operaciones para quienes no cuentan con estatus legal”[10]; Restricciones a Nivel Estatal, y las deportaciones constantes, es conocido que de enero a marzo de 2026 llegaron deportados al país 5,351 compatriotas.

¿Qué hacer?

Los inmigrantes están solos, siempre lo han estado, los salvadoreños viven en soledad en los éxitos o los fracasos, con mucho trabajo tienen logros notables, para concretar un alivio a su condición se debe solicitar ayuda (de pueblo a pueblo), pedir apoyo de las iglesias católicas, unirse al Partido Demócrata o reunirse con las organizaciones defensoras de derechos humanos en Estados Unidos, es al menos una pequeña acción, faltan unos meses para el fin del TPS, aún es posible defender a miles de trabajadores en sus derechos extraterritoriales. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía: Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Redes Sociales, Agencias Internacionales.

[1] EDH 06FEB026

[2] EDH 06FEB026

[3] LPG 23MAY026

[4] LPG 31MAY026

[5] Maryelos CEA AP

[6] Referencia a New York Times

[7] LARAZÓN, UNIVISION, EL Comercio, Diario Las Américas, EFE.

[8] Agencia de prensa

[9] https//www.diariolasamericas.com

[10] Redes Sociales 20MAY026

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