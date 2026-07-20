¿Qué ha cambiado?

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Pacífico Chávez

Ahora que ha terminado el mundial todos los equipos, sobre todo los que perdieron en las primeras fases entran en un proceso de evaluación de: jugadores y directores técnicos.

Los coach o directores técnicos son quienes deben tener la capacidad de gestionar el talento de los jugadores, conformar el equipo en las áreas de defensa, medio campo y delantera, también definen la estrategia con la que van a enfrentar cada encuentro si es un 4-4-2 o un 4-3-2-1, esto debe ir acorde al conocimiento que tienen del equipo al que van a enfrentar, sus jugadores clave, tipo de juego, posible alineación, etc.

Los técnicos cuentan con un la ayuda de preparadores físicos, médicos, asistentes, etc. eso depende del presupuesto, seguro que las grandes potencias deportivas cuentan con tecnología de avanzada sin duda utilizando hasta inteligencia artificial.

Si el director técnico no logra buenos resultados lo lógico es que lo cambien, la única posibilidad que tiene para quedarse en el puesto es que el resultado obtenido este dentro del plan que ha diseñado y propuesto, por ejemplo promete que solo los clasificará al mundial o bien que los llevará hasta la fase de octavos de final, si cumple la promesa pues se queda.

Si esto lo llevamos al terrenos de la política partidaria cabe evaluar si al ver las encuestas los dirigentes de cada uno de los partidos políticos hacen una evaluación consciente de que tanta responsabilidad tienen al ver en datos la baja aceptación con la que cuentan ante la población.

Los partidos políticos ¿han hecho una real evaluación de como han gestionado la realidad política actual? ¿Que han implementado como novedad? ¿Siguen los mismos dirigentes? ¿Que ofrecen de distinto? ¿Solo candidatos nuevos? ¿Solo con cambiar de candidatos se asegura que ya no son lo mismo o los mismos?

Si los dirigentes no cambian ¿Que puede asegurar que realmente van actuar diferente si sus candidatos ganan algún espacio de poder?

El cuestionamiento es sobre el cambio normal que debe de existir en los puestos de dirigencia no se esta proponiendo cambiar la esencia: principios y valores, eso no debe cambiar porque eso es identidad ideológica, no contar con una identidad definida es peligroso para la población.

Las elecciones están muy cerca y a los partidos les vendría bien un cambio en las personas que tienen en sus manos las decisiones políticas y administrativas, ofrecer solo candidatos nuevos no es renovación completa.

Igual se debe prestar atención a los partidos políticos que lo único que ofrecen es apoyar al Ejecutivo en todo ¿Que tipo de oferta es esa? No tiene nada de diferente con los candidatos del partido oficialista.

Los partidos políticos que ofrecen aprobar todo lo que llega del Ejecutivo lo único que están buscando es vivir del Estado, si no tienen mas que ofrecer lo mejor es que desaparezcan del espectro político.

Dirigencia y candidatos deben ir con coherencia para que las promesas de campaña tengan cierta factibilidad. Si solo se trata de maquilar o querer limpiar la reputación de los viejos partidos con caras nuevas en sus candidaturas, con jóvenes o bien hasta con perfiles muy profesionales pero con los mismos dirigentes el cambio queda dudoso, porque ya se sabe como actúan y administran así que lo mas seguro es que cambio no habrá.

Atentos entonces no solo se trata de candidatos bonitos, de buen hablar y bien vestidos, también debe prestarse atención al interior de los partidos si algo esta cambiando o es mas de los mismo.

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