¿Que debe esperarse de un partido político?

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-Pacífico Chávez

En primer lugar se espera que sea honorable, de tal manera que no tenga de que avergonzarse como institución. ¿De quien depende su honor como Institución? ¿De quien depende la reputación de un partido político? ¿De sus miembros? ¿De sus dirigentes? ¿De sus decisiones? ¿De sus formas de gobernar? ¿De los funcionarios que llegaron al poder bajo su bandera?

Según la Ley de Partidos Políticos en el articulo cuatro dice que son asociaciones voluntarias de ciudadanas y ciudadanos, quien se afilia a uno debe saber a lo que va y a que tipo de partido se esta uniendo.

En el siguiente articulo, el numero cinco, en el literal b, siempre de LLP, dice que uno de los objetivos de un partido es formular un ideario, programas y planes que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país, entonces ¿Cuál es la visión de país del partido que le simpatiza?

Y hay que considerar que en nuestra Constitución en el articulo ochenta y cinco dice que el sistema político es pluralista, es decir, que defiende y promueve la coexistencia de múltiples ideas, intereses, grupos y partidos.

Deberíamos preguntarnos ¿Quién puede unir a varios ciudadanos? O mas bien ¿Qué los puede unir? Y quizás cabe también la pregunta ¿Que es mas sano o mejor para la sociedad en general unirse por alguien o por un porque?

Existen partidos de corte personalista, es decir nacen alrededor de un líder y son su vehículo particular para llegar al poder, hay muchos en la historia y muy pocos sobreviven para convertirse en una Institución con reglas claras de sucesión, democracia interna, es decir, con capacidad de sobrevivir a su fundador.

Las características de un partido personalista, para que pueda identificarlo son:

1- Su existencia depende totalmente de su fundador.

2- El líder concentra las decisiones.

3- La sucesión es difícil de lograr, el líder no lo permite y si la hay la decide él mismo.

4- La imagen pública es el líder.

Muy por el contrario un partido institucionalizado tiene las siguientes:

1- Puede sobrevivir a su líder o lideres mas emblemáticos o sobresalientes.

2- Para la toma de decisiones existen órganos colegiados.

3- Hay reglas claras para la elección de sus dirigentes.

4- Se preocupan por formar relevos que mantengan el espíritu de su origen.

5- Tienen capacidad de adaptación a las realidades de la sociedad sin abandonar sus principios.

6- Tienen una identidad definida.

Caben las siguientes preguntas independientemente del tipo que sea ¿Se debe esperar que un partido político sea coherente a sus principios? O más bien ¿Se trata tener los adecuados para ganar votos?

Recientemente por los cambios sociales en todo el mundo los politólogos han definido una categoría de partido político más llamados “Partidos Atrapalotodo” donde el marketing pesa mas que la doctrina, son en esencia solo un instrumento electoral. ¿Tienen ideología? Quizá ningún partido carece de ideología, lo que sucede es que este tipo de partido en particular agarra en sus filas: socialistas, empresarios, nacionalistas, sindicatos, etc. Tienen una ideología débil, por lo que su identidad programática es ambigua, priorizan el liderazgo y el pragmatismo sobre lineamientos doctrinales.

Los partidos atrapalotodo no son malos per se, el riesgo o peligro está en que pueden ser tomados por cualquiera con liderazgo fuerte, con sus propias ideas personalistas. Un partido atrapalotodo capturado o fundado por una persona que no quiere mostrarse ideológicamente puede ser nefasto, y un partido así lo permite, porque fácilmente esta persona puede presentarse con un discurso hoy y mañana con otro, según convenga para ganar simpatías y seguidores.

Los partidos de masas, aquellos que representaban genuinamente sectores específicos de la sociedad quizás ya no sean posibles, la dinámica social actual ya no lo permite por diferentes razones.

Lo que si puede ser importante es que ideológicamente se ubiquen con coherencia, de manera que la población pueda fácilmente entender como es su forma de gobierno y no aparezcan con sorpresas como la de querer gobernar para siempre.

Lograr transformarse en una organización con reglas, liderazgo colectivo, mecanismos de renovación y capacidad para existir más allá de una personas o figuras famosas es el reto. Esa transición es uno de los principales indicadores de institucionalización partidaria y los nuevos que vayan surgiendo deben ir buscando ese horizonte por el bien de todos, los relevos en liderazgos son fundamentales en la democracia y debe comenzar en los partidos políticos.

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