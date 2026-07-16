Argentina elimina a Inglaterra y confirma que su camino al título pasa por España

Compartir

Por: Raúl Amílcar Palacios

Argentina derrotó a Inglaterra en un partido que no solo significó el avance a la siguiente fase del Mundial 2026, sino también la confirmación de una tesis que desde hace semanas se viene construyendo en el análisis futbolístico: la Albiceleste puede coronarse campeona del mundo, pero solo si logra superar a España, el equipo que hoy representa la forma más pura, más inteligente y más dominante de jugar al fútbol.

El triunfo argentino, trabajado con paciencia, carácter y oficio, dejó en evidencia que este equipo posee una madurez competitiva que no depende de la velocidad ni de la potencia, sino de la lectura del juego, de la conexión entre líneas y de la capacidad de producir fútbol desde la inteligencia colectiva. Y en el centro de esa producción aparece, una vez más, Lionel Andrés Messi, quien a sus 39 años continúa siendo el eje emocional y táctico de un equipo que todavía respira a través de su zurda y ante Inglaterra explotó su derecha.

Un partido ganado desde la cabeza

Inglaterra llegó con nombres, con potencia física, con velocidad y con una estructura diseñada para explotar transiciones rápidas. Pero Argentina llegó con algo que Inglaterra no tiene: lectura de juego. Desde los primeros minutos, el mediocampo argentino De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández, se adueñó del ritmo del partido. No fue un dominio basado en la posesión vacía, sino en la capacidad de decidir dónde se jugaba y dónde no.

Argentina cortó las líneas inglesas, anuló la segunda jugada y obligó a Inglaterra a retroceder cada vez que intentaba acelerar. El equipo de Scaloni no se desesperó, no se rompió, no se traicionó. Jugó con la serenidad de quien entiende que los partidos importantes se ganan desde la cabeza antes que desde los pies.

Inglaterra: un rival tremendo que cometió el error fatal

A Inglaterra hay que reconocerle algo que no puede omitirse en un análisis honesto: fue un rival tremendo, intenso, físico, disciplinado y capaz de sostener un partido de alto voltaje durante más de una hora. Su estructura defensiva, por momentos, obligó a Argentina a pensar cada pase y cada avance con precisión quirúrgica. Sin embargo, el equipo inglés cometió un error que terminó siendo fatal: cedió la iniciativa

ofensiva en el tramo final del partido, renunciando al ataque y entregando el control emocional y táctico a la Albiceleste.

Esa decisión o indecisión, no fue producto del cansancio, sino de la lectura equivocada de su entrenador, quien optó por replegar líneas y esperar un contragolpe que nunca llegó. Inglaterra no perdió por falta de talento; perdió porque su técnico eligió retroceder justo cuando el partido exigía valentía. Y en los Mundiales, la pasividad se paga con eliminación.

Messi, el productor de fútbol

Aquí aparece la diferencia fundamental que este Mundial ha dejado en evidencia y que ya se había anticipado en análisis previos: Messi produce fútbol; Mbappé y Haaland consumen fútbol.

Mientras los delanteros de potencia dependen del espacio creado por otros, del pase filtrado, del movimiento colectivo que ellos no diseñan, Messi sigue siendo el arquitecto del juego. Ayer, ante Inglaterra, volvió a demostrarlo: bajó a recibir, conectó líneas, calmó al equipo, aceleró cuando era necesario, dio el pase previo, y volvió a ser el cerebro que ordena el caos.

Messi no necesita que el equipo funcione para funcionar él. Él hace funcionar al equipo. Y esa diferencia, que parece poética, es en realidad táctica. Es la razón por la cual Argentina sigue viva en el torneo y por la cual Inglaterra, pese a su potencia, quedó eliminada.

Inglaterra cayó por la misma razón que Francia

La eliminación inglesa no es un hecho aislado. Francia cayó ante España por exactamente la misma razón: dependencia de la velocidad sin producción de juego. Cuando un equipo no domina la media cancha, sus delanteros desaparecen. Ayer, Inglaterra quedó reducida a esperar un error argentino que nunca llegó.

La Albiceleste les quitó: el pase filtrado, la sorpresa, la transición rápida, la comodidad táctica, y la posibilidad de correr.

Sin eso, Inglaterra se convirtió en un equipo predecible, obligado a chocar contra una estructura argentina que se mantuvo firme, paciente y emocionalmente madura.

Argentina está viva, pero el examen final es España

El triunfo ante Inglaterra confirma que Argentina tiene: solidez, carácter, madurez, estructura, y un genio que todavía produce fútbol como nadie.

Pero también confirma que el camino al título pasa por un solo partido: España. La Roja es hoy el equipo más dominante del Mundial. No por potencia, sino por inteligencia. España: controla la media cancha, asfixia, decide el ritmo, elimina la velocidad rival, produce fútbol desde la posesión con sentido, y convierte a los delanteros contrarios en espectadores.

España juega como jugaba Argentina en su mejor versión del ciclo Scaloni. Por eso, el duelo del domingo no será un partido más: será una final anticipada, una batalla de ideas, una confrontación entre dos formas de entender el fútbol.

Si Argentina supera a España, tendrá el camino abierto para coronarse campeona del mundo. Si no lo hace, habrá caído ante el único equipo que hoy juega con la misma inteligencia que ella.

Y al final: el tiempo vuelve a dar la razón

El triunfo ante Inglaterra no solo mantiene viva la ilusión argentina: también confirma la tesis que muchos analistas y que yo he venido desarrollando, y que sostengo desde hace semanas. Argentina puede ser campeona. Tiene con qué. Tiene alma, estructura y genio.

Pero para levantar la copa, deberá superar al único equipo que juega con la misma claridad conceptual: España.

El domingo será una obra de teatro. Una batalla de cerebros. Una final moral antes de la final real.

Y como decía mi padre: el tiempo siempre le da la razón a quien la tiene.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...