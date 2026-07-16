Elecciones 2027 en El Salvador: “ciudadanos por la democracia”

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César Ramìrez

@caralvasalvador

Los datos de la última elección presidencial en 2024 Nayib Bukele 2 701 725; Manuel Flores 204 167; Joel Sánchez 177 881 y otros; Votantes participación 52.60%; votos válidos 3 191 615; votos en blanco 15 064; votos nulos 60 027; esta elección fue cuestionada por la reelección inconstitucional del candidato-presidente, una historia conocida que violó numerosos artículos de la Constitución de la República y en consecuencia es ilegítima, pero todo ese procedimiento es ignorado por sus causantes.

La siguiente elección presidencial se efectuará el 28 de febrero de 2027, junto a elecciones legislativas y municipales.

Esta sorprendente acción fue posible por reformas a la constitución que no se realizaron por una Asamblea Constituyente, cambios no consultados a la población ni expuestos en documentos públicos, así de un día para otro: “eliminó los límites a la reelección presidencial, amplió período presidencial de cinco a seis años, suprimió la segunda vuelta electoral y adelanto las elecciones presidenciales al año 2027” [1]

Fraude, farsa o reelección inconstitucional

Aún recordamos aquella elección del 4 de febrero 2024 presidenciales y legislativas con acciones que se pueden calificar de fraude, farsa o ilegitimas, por lo siguiente: “sustitución de personal capacitado y acreditado a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que al asistir a su centro de votación se encuentra con la sorpresa que su JRV ya está completa; personas que al llegar al centro de votación no se encuentran en el padrón; ciudadanos que llegan a ejercer su voto y ya fueron registrados en su ejercicio cívico, en consecuencia no pueden votar; personas que discuten por votar y las JRV argumentan que no pueden ejercer y sin embargo votan; compilación de DUI en las juntas receptoras de votos (inexplicable); fallo en el sistema de internet, registro de votos en forma empírica y sin guía de acumulación de fracciones para diputados; triplicación de votos a favor de un partido; con 13% de actas escrutadas la votación a favor de un Partido obtiene 750,000 votos en consecuencia en 100% de esa proyección nos producirá un número de votantes superior a todo padrón electoral; el voto exterior sin rigor de control partidario; autoproclamación de candidato presidencial con una sorprendente acumulación de votos y mayoría en la Asamblea Legislativa (sin pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral); prematura celebración junto a sectores populares con divisas que promueven una nueva nación sin precedente; paquetes electorales perdidos sin referencia ubicable; encuentro de cajas electorales por niños en algunos Centros de Votación” etc.

Además: “durante meses existió un compromiso del Tribunal Supremo Electoral de capacitación de ciudadanos llamados a la vigilancia, pero cuando llegaron a su convocatoria su lugar había sido usurpado por terceros, hasta la fecha se ignora que personas ocuparon dichos cargos; parece que fue un modelo sistemático”.

Al viejo estilo de los años setenta y ochenta del siglo pasado

En aquellas décadas las elecciones fueron un escenario para validar a los gobernantes por los poderes interventores: Los Estados Unidos, el sector oligárquico y la Fuerza Armada constituidos en elementos determinantes que manejaron durante décadas a los gobernantes de turno, por supuesto que existieron otros elementos, pero estos “motores” determinaron su movimiento, cincuenta años después debemos preguntarnos: ¿qué fuerzas sostienen a los gobernantes actuales? ¿La Fuerza Armada cumple los mandatos constitucionales? ¿El sector privado es parte de este proceso? ¿Los Estados Unidos aceptan una democracia irregular?…

Objetivo de la oposición en dictadura

Las generaciones que conocieron las grandes iniciativas de los años setenta con el Ing. Napoleón Duarte en 1972 fueron testigos de un enorme fraude, a partir de ese acontecimiento el proceso electoral careció de credibilidad, la irregular condición social culminó en 1979 con un Golpe de Estado y luego un gobierno provisional de corta duración, estalló la guerra civil y finalmente un agrupamiento de la Fuerza Armada en la dirección del Estado durante una década que finalizó en 1992 con Acuerdo de Paz. Los partidos políticos participaron en elecciones durante 27 años, 6 elecciones presidenciales y aproximadamente 9 elecciones municipales y legislativas, el nombramiento de “opositor” se alternó entre los partidos ARENA (16 años) y FMLN (8 años), hasta 2019 con la llegada del presidente Nayib Bukele que se reeligió inconstitucionalmente en 2024 reformó la Constitución y se perfila en 2027 para gobernar hasta 2033 un total de 13 años, la realidad es una democracia agotada, el modelo ha fracasado, la Constitución ha sido abolida a favor de los gobernantes, demostrando que la Democracia es débil ante poderes fácticos y las elecciones no significan nada, además es infantil confundir elecciones con democracia, la nominación de “opositor electoral” no tiene sentido puesto que se ha instalado una dictadura, la acción será entonces una defensa de la democracia y la Constitución: “ciudadanos por la democracia”.

El objetivo entonces de “ciudadanos por la democracia” es contra la dictadura para transformar las fuerzas que sostienen al régimen a favor de la democracia… al final es por su propio bien, si hay democracia hay paz. amazon.com/author/csarcaralv

[1] Redes sociales Wikipedia

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