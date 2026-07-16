México expresa apoyo a protocolo de neutralidad de canal de Panamá

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Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que la reunión sostenida este miércoles con su par de Panamá, José Raúl Mulino, permitirá relanzar la cooperación bilateral y expresó su apoyo al protocolo de neutralidad del canal de ese país.

“El encuentro que hoy celebramos permitirá profundizar y relanzar nuestra cooperación en áreas estratégicas, como comercio, inversión, conectividad, infraestructura, seguridad, combate a la delincuencia, movilidad, turismo, cultura, educación e innovación”, dijo la dignataria.

En un mensaje a medios brindado junto a su homólogo tras la reunión en Palacio Nacional, manifestó el convencimiento de que el crecimiento económico adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas y en mayor oportunidad de derechos para la sociedad.

Según sostuvo, las dos naciones comparten la convicción de que los grandes desafíos de estos tiempos solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de la soberanía y las instituciones de ambos países.

Ante esto, expresó su apoyo al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá, además del reconocimiento del papel estratégico del país istmeño como punto de encuentro entre continentes y océanos, así como su contribución al comercio regional e internacional.

“En el ámbito regional, reafirmamos la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países”, dijo.

También agradeció a Mulino por la cooperación para erradicar el gusano barrenador del ganado, al destacar la biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, del sureño estado de Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la Planta de Pacora en aquella nación.

“Vivimos un momento en el que el mundo enfrenta profundas transformaciones económicas y geopolíticas. En este contexto, la cooperación entre nuestros países adquiere una importancia renovada”, subrayó al reiterar el compromiso de seguir reforzando los vínculos bilaterales. Por su parte, el presidente panameño agradeció el respaldo de México a la soberanía y al canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial y comentó que conversó con su par sobre la importancia de que más naciones de la región se adhieran al protocolo de neutralidad. “Los tiempos actuales demuestran (…) que este tipo de instrumentos protegen ante la incertidumbre y resguardan patrimonios que no solamente pertenecen al Estado en donde están enclavados, sino al servicio del mundo, de la cadena de suministro internacional”, consideró.

Mulino reconoció este encuentro bilateral como una oportunidad para potenciar las relaciones en beneficio de la prosperidad de ambos pueblos.

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