225 mil salvadoreños corren el riesgo de perder el TPS en septiembre 2026

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Por David Alfaro

Bukele se encuentra en Washington. ¿Le pedirá a Trump que renueve el TPS para los salvadoreños? Yo creo que sí, aunque no sé si Trump accederá a la solicitud.

Hay varios aspectos que considerar:

* Si Trump accede, estaría yendo en contra de su propia política antimigratoria. Además, ya eliminó el TPS para varios países latinoamericanos.

* Bukele ha repetido hasta la saciedad que El Salvador es «el país más seguro del mundo». Ese discurso no ayuda en nada a los tepesianos.

* Bukele ya no tiene absolutamente nada que ofrecer a cambio. El CECOT terminó siendo una mala experiencia tanto para Trump como para él.

* A Bukele le importa un comino la suerte de los tepesianos. Lo que realmente no quiere es una avalancha de salvadoreños deportados. Bastante tiene ya con los dos vuelos semanales de deportados que llegan al país.

Mientras tanto, la periodista Carmen Rodríguez reporta en Twitter que «los tepesianos salvadoreños ya están siendo notificados por sus empleadores de que, a partir del 23 de julio, no podrán continuar trabajando, ya que sus permisos de trabajo vencen el 22 de julio, 47 días antes de la fecha de vencimiento del TPS.

Sin un permiso de trabajo vigente, los beneficiarios pierden todos los derechos y beneficios laborales que establece la ley. También perderían el seguro médico, los salarios establecidos y regulados, las vacaciones, los permisos por emergencia médica y la posibilidad de seguir percibiendo sus ingresos. Además, con las nuevas regulaciones financieras, también perderían el acceso a la banca».

¿Y los salvadoreños indocumentados?

¡Nadie hace nada por ellos!

Entre 850,000 y 1,078,000 salvadoreños residen en Estados Unidos en condición migratoria irregular. La cifra varía según la fuente: el Pew Research Center estima unos 850,000, mientras que el Migration Policy Institute la eleva a más de un millón. La mayoría reside en California, Texas, el área metropolitana de Washington D. C. (Maryland y Virginia), Nueva York y Los Ángeles.

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