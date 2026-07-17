España instalará pantallas gigantes para la final del Mundial 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Previo a la final del Mundial 2026, que se jugará este domingo 19 de julio, en diversas ciudades de España ya se ha anunciado la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados de ‘La Roja’ puedan ver el encuentro contra Argentina.

New Jersey Stadium, New York, Estados Unidos, estará sin duda en los ojos de todo el territorio español. La selección de Luis de la Fuente estaría a punto de coronarse campeón del mundo, tras 16 años de haber ganado la Copa Mundial de la FIFA en 2010.

Ante esto, el Ayuntamiento de Sevilla ha invitado a sus ciudadanos a disfrutar juntos de la final del Mundial, ya que se habilitarán pantallas gigantes en dos puntos de la ciudad con acceso gratuito.