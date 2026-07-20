Casa Real recibe a los campeones de la Copa del Mundo 2026

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

La selección de España fue recibida la tarde de este lunes 20 de julio en el interior del Palacio de la Zarzuela, en Madrid España. El Rey Felipe VI, quién se ha hecho acompañar por Su Majestad la Reina Letizia, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Leonor y la Infanta Sofía, han estrechado un abrazo a los jugadores, quienes le dieron la segunda estrella a España, tras el enfrentamiento con la selección de Argentina donde el marcador quedó (1-0), en la segunda prórroga en el minuto 106.

«Dieciséis años después, algunos eran bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros campeona del mundo de fútbol y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023», destacó el Rey Felipe VI.

El monarca ha señalado que cuando juega la selección española, juegan todos y con este gane, se ha hecho ganar a toda España. La familia Real de España, enfatiza que este es un momento de «disfrute y privilegio», en el que se ha visto jugar y alzar la Copa por lo que es importante darle a la selección el «bienvenido a casa». Pese al cansancio, Felipe VI ha reiterado que aún queda mucho por celebrar.

Asimismo, se ha hecho la foto de familia, donde la familia Real muestra cada uno su camiseta de la selección.