 El TPS y la deuda pendiente con la diáspora salvadoreña

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Editorial

La incertidumbre que enfrentan más de 200 mil salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos trasciende el ámbito migratorio. Se trata de una crisis humana, económica y política que pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de una población que durante décadas ha contribuido al desarrollo de dos naciones: la que los acogió y donde nacieron.

El posible fin del TPS no solo amenaza la estabilidad laboral y familiar de miles de personas. También expone las contradicciones de un discurso oficial que insiste en presentar a El Salvador como un país plenamente recuperado, mientras la realidad económica continúa dependiendo en gran medida de las remesas enviadas por quienes emigraron precisamente por la falta de oportunidades, la violencia y las desigualdades que históricamente han marcado al país.

Las familias beneficiarias del TPS han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de dos décadas. Han formado hogares, criado hijos ciudadanos estadounidenses y aportado miles de millones de dólares a la economía norteamericana mediante su trabajo y el pago de impuestos. Su contribución ha sido ampliamente reconocida por legisladores estadounidenses que han solicitado la extensión del programa, conscientes de que una cancelación tendría profundas consecuencias humanitarias y económicas.

Sin embargo, mientras en Estados Unidos diversos sectores impulsan iniciativas para proteger a esta comunidad, el silencio de las autoridades salvadoreñas resulta preocupante. La ausencia de una postura firme en defensa de los compatriotas genera incertidumbre sobre el verdadero compromiso del Estado con quienes, durante años, han sostenido buena parte de la economía nacional mediante el envío constante de remesas.

El debate sobre el TPS también obliga a reflexionar sobre la capacidad real del país para recibir un eventual retorno masivo. Más allá de los discursos optimistas, persisten desafíos estructurales relacionados con el empleo digno, la cobertura de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y las oportunidades para una reinserción efectiva. Negar estas limitaciones no contribuye a resolver el problema; por el contrario, dificulta la construcción de políticas públicas responsables y sostenibles.

La migración nunca ha sido una decisión sencilla. Detrás de cada salvadoreño protegido por el TPS existe una historia de sacrificio, separación familiar y esfuerzo constante. Muchos abandonaron el país obligados por circunstancias que escapaban a su voluntad y, desde el exterior, han mantenido un vínculo permanente con sus comunidades de origen. Son ciudadanos que no pueden ser reducidos a cifras económicas ni utilizados como argumento político según convenga a determinados intereses.

Resulta igualmente preocupante que incluso antes de una decisión definitiva sobre el futuro del programa, numerosos trabajadores enfrenten la pérdida de sus permisos laborales, colocando en riesgo su estabilidad económica y la de sus familias. Esta situación evidencia la necesidad de adoptar medidas transitorias que eviten daños irreparables mientras continúan los procesos administrativos y judiciales.

La defensa de los derechos de la población migrante no debe entenderse como un acto de confrontación diplomática, sino como una obligación moral y constitucional de cualquier Estado que valore a sus ciudadanos sin importar el lugar donde residan. El Gobierno salvadoreño tiene el deber de acompañar las gestiones internacionales, establecer canales de diálogo con las autoridades estadounidenses y preparar, con transparencia y responsabilidad, los escenarios que puedan derivarse de cualquier decisión.

Hoy más que nunca se requiere una política migratoria centrada en las personas y no en los cálculos políticos. La incertidumbre de miles de familias demanda liderazgo, sensibilidad y acciones concretas. Los salvadoreños beneficiarios del TPS no piden privilegios; exigen la posibilidad de continuar viviendo con dignidad y la certeza de que su país no les dará la espalda cuando más necesitan respaldo.

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