19 de julio: tres aniversarios para recordar

Compartir

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

1950: Estudiantes universitarios de El Salvador declaran huelga en oposición el Rector Carlos Llerena y su equipo de colaboradores por sus intentos de reelegirse. Ese movimiento fue semilla para que en la Constitución Política aprobada ese año, por Asamblea Constituyente presidida por Reynaldo Galindo Pohl, se incluyera un artículo explícito sobre la naturaleza de la autonomía de la Universidad de El Salvador. Galindo Pohl había sido recientemente, en 1944, líder estudiantil que integró el Comité de Huelga General (de Brazos caídos) que fungió como ariete para derrocar al dictador Hernández Martínez en mayo de 1944.

Gobierno militar de Arturo Armando Molina, con la complicidad de funcionarios graduados en la Universidad de El Salvador, como Rogelio Sánchez, ministro de educación y otrora dirigente de la izquierda democrática, ex presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y con beca universitaria durante el rectorado del Dr. Romeo Fortín Magaña; José Enrique Silva, ministro de Justicia, ex dirigente estudiantil, y ex funcionario de la Universidad de El Salvador que dirigió la revista Vida Universitaria. Esa intervención llevó violentamente al exilio al Rector Rafael Menjivar, al ex rector Fabio Castillo Figueroa, al Fiscal de la UES Luis Arévalo, al Secretario General de la UES, Miguel Sáenz Varela, al Director de Investigaciones Científicas, Ivo Príamo Alvarenga, al ex Secretario General de la UES Mario Flores Macal y a otra veintena de universitarios como Atilio Flores Maravilla y Mario Moreira.

Para normalizar en apariencia la situación que causó capturas, palizas y exilios, se nombró una Comisión Normalizadora integrada por docentes universitarios traidores a la autonomía universitaria como el Dr. Juan José Fernández hijo, presidente, destacado profesor de Medicina; Ricardo Gavidia Castro, profesor de la Facultad de Química y Farmacia y otros de similar calidad humana y política que aceptaron actuar bajo el mando del general Alfredo Alvarenga que era en realidad el jefe supremo de la ocupación militar de las instalaciones universitarias.

La ocupación y saqueo ocurrió hasta 1974 cuando se eligió como Rector, en un aparente ejercicio de democracia interna, al Dr. Juan Alwood Paredes, destacado profesor de Medicina que renunció poco tiempo después por considerar que la UES era ingobernable; pero es es materia para otro artículo sobre esa largo camino de adversidades que ha recorrido la UES en sus 185 de historia.

1979; Se declará victoria de las fuerzas opositoras a la dictadura dinástica de Somoza en Nicaragua y da comienzo la llamada Revolución Popular Sandinista que despertó entusiasmo y esperanzas en Centroamérica; pero que en los 47 años transcurridos ha experimentado cambios en personas, actuaciones y calidades políticas que se parecen poco a la imagen proyectada ese 19 de julio de 1979.

Aún se celebra en Nicaragua el aniversario para presentar al gobierno de Ortega como el genuino continuador de la lucha sandinista. Sin embargo de los primeros dirigentes el balance incluye a Sergio Ramírez Mercado, Vicepresidente de Ortega en los primeros años, en el exilio; Henry Ruiz,prestigioso jefe combatiente, con arresto domicilario, Bayardo Arce, preso por acusacionjes de corrupción, Tomás Borge, Humberto Ortega y Carlos Núñez, fallecidos. Los restantes, Jaime Wheelock, Luis Carrión y Víctor Tirado, silenciados, medio cooptados y sin poder político. Solamente Daniel Ortega sobrevive políticamente con el poder supremo del gobierno actual en Nicaragua haciendo dupla con su esposa y ungida co-presidenta Rosario Murillo.

Tres fechas para recordar y extraer, como siempre, lecciones sobre la transitoriedad de las mieles del poder político.

Los 9 integrantes fundadores de la Comandancia General del Frente Sandinista de Liberación Nacional en julio de 1979.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...