SALGAMOS DE LO SUPERFICIAL

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Por David Alfaro

19/07/2026

Con frecuencia entro a espacios de X, leo publicaciones en Facebook, veo videos en TikTok y sigo las opiniones que circulan en otras redes sociales y periódicos. Después de observar durante mucho tiempo estas conversaciones, he llegado a una conclusión: gran parte del debate político salvadoreño se queda en lo básico, en la superficie.

La mayoría de las discusiones giran alrededor de temas electorales, disputas entre políticos, escándalos, rumores, declaraciones polémicas y acontecimientos de coyuntura. Son asuntos que generan atención inmediata y provocan reacciones rápidas, pero rara vez conducen a una reflexión más profunda sobre la realidad del país.

Es extremadamente difícil encontrar debates sobre economía, concentración de la riqueza, grupos de poder, relaciones entre las élites y el Estado, o sobre la historia que explica cómo se ha construido nuestra sociedad. Temas fundamentales para comprender el presente suelen quedar relegados frente al ruido constante de la actualidad.

José María Tojeira nos advirtió una vez que los problemas de la coyuntura muchas veces impiden ver la estructura de un país. El jesuita explicaba que los acontecimientos del día a día son tan intensos que observadores, analistas y ciudadanos terminan apasionándose por el momento, olvidando la realidad más profunda que está en juego. Bajo esa lógica, nuestra atención actual se concentra solo en los hechos visibles, mientras los factores históricos y económicos que los producen permanecen fuera de la conversación.

Sin embargo, los acontecimientos políticos no surgen de la nada. Detrás de cada crisis, conflicto o decisión importante existen procesos profundos que ayudan a explicar por qué ocurren las cosas. Ningún país puede entenderse únicamente a través de sus titulares o de las polémicas que dominan las tendencias del día.

Por eso, aunque la coyuntura es importante y merece ser analizada, es urgente recuperar esa mirada estructural que nos sugería Tojeira. Necesitamos preguntarnos quién tiene el poder, cómo se distribuye la riqueza, qué intereses influyen en las decisiones nacionales y qué procesos históricos siguen moldeando el presente.

Una sociedad que solo discute los acontecimientos del día, corre el riesgo de quedarse atrapada en los síntomas. Una sociedad que también analiza las estructuras, tiene más posibilidades de comprender las causas reales de los problemas y los retos que enfrenta el país.

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