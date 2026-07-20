España toca el cielo en Nueva York y levanta su segunda Copa del Mundo

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España conquistó su segunda estrella este domingo 19 de julio, tras vencer 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres en el estadio de Nueva York. El combinado dirigido por Luis de la Fuente volvió a tocar el cielo, dieciséis años después de conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010.

Argentina propuso en su once inicial a Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; además, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nico González.

España, por su parte, salió con Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; además, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Apenas al minuto 4, Lamine Yamal y Dani Olmo protagonizaron la primera llegada de peligro de la Roja sobre el área de Emiliano «Dibu» Martínez, con constantes desbordes por las bandas en busca de la ventaja.

Al cuarto de hora, Argentina respondió con un tiro libre de Rodrigo De Paul que terminó desviado, en una de las pocas aproximaciones de la Albiceleste durante la primera mitad.

España se adueñó del balón y, al minuto 20, ya registraba un 64 % de posesión frente al 36 % de Argentina. El equipo de Luis de la Fuente se adueñó del juego y era el único que proponía en ataque.

A los 38 minutos, Mikel Oyarzabal volvió a inquietar la portería argentina con un disparo desde la frontal que terminó en las manos del «Dibu» Martínez.

Cuatro minutos después, Marc Cucurella probó desde larga distancia con un potente remate que se estrelló en el poste.

En la segunda parte, la Roja intensificó su asedio. Álex Baena, Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres generaron constantes ocasiones, pero Emiliano Martínez respondió con seguridad para mantener el empate.

Al minuto 75, Pedri y Pau Cubarsí también probaron desde fuera del área, aunque ambos remates terminaron en las manos del arquero argentino. Pese al dominio español, la falta de contundencia seguía impidiendo abrir el marcador.

Hasta el minuto 86, España acumulaba ocho disparos a puerta y superaba el 60 % de posesión, mientras Argentina seguía sin registrar un solo remate entre los tres palos.

Además, por primera vez en la historia de las finales de la Copa del Mundo, una selección terminó el tiempo reglamentario sin realizar un disparo a puerta.

Al minuto 89, Rodri estuvo cerca de romper el empate con un potente remate que pasó apenas por encima del travesaño.

En el tiempo añadido, Nico Williams lideró un contraataque que volvió a poner en aprietos a la defensa argentina, aunque la falta de definición seguía siendo el gran obstáculo para España.

Al 90+3′, Argentina se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla.

Antes del final del tiempo reglamentario, Lamine Yamal volvió a hacer sufrir a la afición argentina con un tiro libre que Emiliano Martínez desvió para mantener el cero.

Pese al amplio dominio de España, el empate sin goles persistió y la final tuvo que definirse en la prórroga.

Al minuto 95, Nico Williams llegó a celebrar el primer gol del partido, pero la anotación fue anulada por una falta previa tras la revisión arbitral.

La recompensa para España llegó al minuto 106. Nico Williams asistió a Ferran Torres, quien definió con precisión para marcar el único gol de la final y desatar la celebración española en Nueva York.

Dieciséis años después de conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010, España volvió a levantar la Copa del Mundo y alcanzó la segunda estrella de su historia bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...