Se escuchan explosiones en sur y centro de Irán en medio de nuevos ataques de EEUU

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TEHERÁN/KUWAIT/Xinhua

Varias explosiones se escucharon el lunes por la noche y en las primeras horas de hoy en el sur y el centro de Irán, informaron medios iraníes, luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciaba una nueva ronda de ataques contra el país.

El lunes por la noche se informó sobre explosiones en los distritos de Bandar Abbás, Sirik, Bandar Lengeh y Qesh en la provincia meridional de Hormozgán, así como en los distritos de Chabahar y Konarak en la provincia sudoriental de Sistán y Baluchistán, informaron medios iraníes.

La defensa antiaérea se activó en la ciudad portuaria meridional de Bushehr para «enfrentar aviones hostiles», informó el lunes por la noche la oficial agencia de noticias IRNA.

En las primeras horas de hoy, se escucharon explosiones en la ciudad meridional de Shiraz y dos explosiones en la ciudad central de Isfahán, informaron IRNA y la semioficial agencia de noticias Mehr.

Los incidentes ocurrieron después de que CENTCOM anunció el lunes por la noche una nueva ronda de ataques contra Irán en la red social X con el fin de «degradar aún más la capacidad militar iraní empleada para atacar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz».

Por otra parte, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait dijo en las primeras horas de hoy martes en X que en este momento, su defensa antiaérea está respondiendo a «amenazas de misiles y drones hostiles».

En la última semana, Estados Unidos lanzó múltiples ataques contra Irán y dijo que el objetivo es «degradar la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial».

Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones militares estadounidenses en países de la región, incluyendo Kuwait, Bahréin y Jordania.

El lunes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró una «guerra total» contra Estados Unidos, aunque el vocero de la cancillería iraní, Esmaeil Bahhaei, dijo que Irán recibió propuestas de mediación y que mantiene abiertos sus canales diplomáticos.

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