Sindicalista Giovanni Aguirre estaría en un juicio masivo pese a órdenes de libertad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sindicales y de derechos humanos denunciaron la prolongada detención arbitraria del sindicalista Geovanni Aguirre, quien pese a contar con dos órdenes de libertad continúa recluido en el penal de Zacatecoluca. Además, en agosto, sería sometido a un juicio masivo.

En una conferencia de prensa, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) recordaron que Giovanni Aguirre dirigente sindical de la Alcaldía de San Salvador, fue capturado el 8 de mayo de 2022, posteriormente puesto en libertad con medidas sustitutivas y recapturado de manera arbitraria el 1 de junio de 2023, “pese a no existir fundamento legal que justificara dicha decisión”, destacaron las organizaciones.

Luis Rivera, del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, se apersonó como abogado defensor de Geovanni Antonio Aguirre López, y denunció que el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado pretende realizar una audiencia de juicio masivo en la que incorporan a Geovanni Aguirre a pesar de contar con dos órdenes de libertad que no llegaron a hacerse efectivas, manteniéndose su privación de libertad.

De hecho, Centros Penales estaría incurriendo en dos delitos, según el abogado Luis Rivera. El primero por desobediencia, precisamente por no acatar las resoluciones judiciales de libertad emitidas en 2022 y 2023 y el segundo por incumplimiento de deberes.

“Giovanni ha tenido dos órdenes de libertad, en el cual un tribunal ha ordenado medidas sustitutivas y Centros Penales no ha obedecido esas órdenes. También él ha tenido periodos de desaparición forzada, en el cual no se ha sabido absolutamente nada, hemos tenido que acudir a otras instancias para poder saber en qué centro penitenciario se encuentra”, dijo Rivera.

Actualmente, Aguirre se encuentra recluido en el penal de Zacatecoluca, y fue detenido, luego de participar en la marcha del Día del Trabajo el primero de mayo de 2022.

La defensa técnica enfatizó que después de un análisis exhaustivo del expediente judicial y de la prueba de descargo incorporada legalmente al proceso, “no existe un solo elemento de prueba serio, objetivo y legal que vincule a Geovanni Antonio Aguirre López con organizaciones criminales”, de hecho, es lo contrario, la totalidad de los antecedentes “acreditan que su actuación pública ha estado exclusivamente relacionada con la defensa de los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores municipales”, enfatizó Rivera.

A Aguirre se le agrupó a una ramificación de una estructura delincuencial según la jurisdicción donde residía, luego de las reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa en medio del régimen de excepción; es decir, a Aguirre se le acusa de colaborador de pandilla de la clica que operaba en la colonia donde habitaba.

Por lo que, exigieron al Tribunal que emita una resolución ajustada a la Constitución, a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos, y que decrete el cese de la detención provisional y la inmediata libertad de Geovanni Antonio Aguirre López.

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