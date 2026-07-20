EEUU evacua aviones de reabastecimiento de aeropuerto en sur de Israel

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JERUSALÉN/Xinhua

El ejército de Estados Unidos evacuó este domingo sus aviones de reabastecimiento de combustible desplegados en el aeropuerto Ramon, en el sur de Israel, localizado a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad israelí de Eilat, luego de que Irán lanzara una serie de misiles contra Jordania, informó el medio israelí Channel 13 News.

Por su parte, la televisión estatal israelí Kan TV News señaló que los vuelcos comerciales de pasajeros en el aeropuerto se retrasaron a causa de los ataques con misiles.

Más temprano en el día, la Corporación de Radio y Televisión de Jordania reportó en la red social X que las defensas antiaéreas del país interceptaron tres misiles iraníes y que un cuarto cayó en un área remota en el sur de Jordania, sin causar víctimas ni daños materiales.

Algunos informes señalaron que los misiles estuvieron dirigidos contra aeronaves militares estacionadas en la ciudad costera de Aqaba, en el extremo sur de Jordania, que colinda directamente con Eilat.

Este acontecimiento tuvo lugar en medio de una escalada en las tensiones en Medio Oriente, marcada por el intercambio de rondas de ataques entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos ha lanzado ocho oleadas de ataques contra objetivos iraníes, mientras que Irán ha respondido bombardeando bases e instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo.

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