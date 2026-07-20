Los ataques de Irán contra bases estadounidenses están transformando la arquitectura de seguridad regional

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

Los ataques de represalia de Irán contra bases militares estadounidenses en la región transformaron fundamentalmente la arquitectura de seguridad regional, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Araqchi, argumentando que demostraron la capacidad de Irán para atacar en toda la región sin provocar una respuesta militar efectiva.

En una entrevista con un programa en línea, Abbas Araqchi afirmó que Irán había previsto la posibilidad de una guerra con mucha antelación y que había preparado planes de contingencia detallados para diversos escenarios, incluidos ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel e incluso el asesinato del Líder de la Revolución Islámica. Subrayó que el país «no se sorprendió en absoluto» por el estallido de las hostilidades y que estaba plenamente preparado para responder.

El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que Teherán entabló negociaciones con Estados Unidos a pesar de prever una guerra, explicando que las conversaciones tenían como objetivo agotar las opciones diplomáticas y demostrar a la comunidad internacional que Irán había explorado todas las vías pacíficas. Añadió que Washington exigió reiteradamente el «enriquecimiento cero» y, finalmente, optó por la acción militar tras fracasar en su intento de obligar a Irán a abandonar su programa nuclear mediante negociaciones.

Araqchi rechazó las afirmaciones de que la diplomacia condujo a la guerra, argumentando en cambio que el conflicto fue resultado de la creencia de Estados Unidos e Israel de que Irán se había debilitado y había perdido su capacidad de disuasión regional. Según él, esa evaluación resultó ser un grave error de cálculo, ya que Irán opuso una fuerte resistencia y obligó a sus adversarios a detener su campaña militar.

Afirmó que la experiencia de la guerra anterior de 12 días permitió a Irán fortalecer sus capacidades militares y mejorar su preparación operativa, allanando el camino para la victoria en el posterior conflicto de 40 días. Señaló que las capacidades de lanzamiento de misiles de Irán se habían mejorado sustancialmente durante los meses transcurridos, frustrando las expectativas del enemigo.

Araqchi también afirmó que las Fuerzas Armadas permanecieron en estado de máxima alerta durante todas las negociaciones y que nunca recibieron instrucciones de recurrir a la diplomacia para la defensa nacional. Reveló que planes como el cierre inmediato del estrecho de Ormuz en determinados escenarios de guerra se habían preparado con antelación y se implementaron de acuerdo con planes de contingencia preestablecidos.

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que las decisiones sobre las negociaciones se tomaron de forma colectiva a través de un comité especializado dependiente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que a su vez ordenó al país prepararse para la guerra. Añadió que Irán rechazó sistemáticamente las exigencias estadounidenses de un enriquecimiento cero o una suspensión a largo plazo del enriquecimiento de uranio, insistiendo en que los derechos nucleares del país son innegociables.

Araqchi concluyó que, si bien Irán siempre ha preferido la diplomacia para evitar los costos de la guerra, no comprometerá sus intereses nacionales bajo presión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...