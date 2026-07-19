España vence a Argentina en la prórroga y conquista su segunda estrella

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España conquistó su segunda estrella tras vencer 1-0 a Argentina, gracias a un solitario gol de Ferran Torres al minuto 106 de la prórroga.

Ninguna de las dos selecciones fue capaz romper el empate sin goles durante el tiempo reglamentario, por lo que el título se definió en el alargue.

A pesar del abrumador dominio español en las estadísticas, ‘La Roja’ tuvo que esperar hasta la prórroga para su superioridad en el marcador, debido a la falta de efectividad frente al arco.

Por primera vez en la historia de las finales de la Copa del Mundo, Argentina terminó el partido sin realizar un solo disparo a puerta. Hasta el minuto 104, el equipo dirigido por Luis de la Fuente acumulaba 11 remates al arco, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni no habían generado en ninguna ocasión.