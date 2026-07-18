Irán deja de cumplir obligaciones bajo memorándum de entendimiento debido al incumplimiento de compromisos por EEUU,

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TEHERÁN/Xinhua

Irán dejó de cumplir sus obligaciones en virtud del memorándum de entendimiento de paz con Estados Unidos, ya que Washington violó sus compromisos en el acuerdo, dijo hoy sábado el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi.

En una entrevista con el medio estatal IRIB TV, Gharibabadi afirmó que Estados Unidos efectivamente infringió o suspendió «todos sus compromisos» bajo el memorándum de entendimiento y remarcó que Irán ahora se enfoca en defenderse a sí mismo y que «no hay noticias sobre negociaciones».

«Lo que actualmente enfrentamos es defender al país de una forma decisiva», explicó Gharibabadi. «En esta ocasión también, los estadounidenses ya recibieron su respuesta sobre que estas acciones agresivas no llevarán a ningún lugar. Si son inteligentes, deben escoger otras soluciones».

Estados Unidos la semana pasada lanzó oleadas de ataques contra sitios militares e infraestructura en provincias sureñas de Irán, asegurando que su fin era «degradar la habilidad de Irán para amenazar la navegación comercial» en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con ataques de misiles y drones contra bases militares estadounidenses, así como instalaciones en varios países del Golfo y Jordania.

Un miembro de la Defensa Civil de Baréin extingue un incendio provocado por la caída de escombros de drones iraníes interceptados en la ciudad de Hamad, Baréin, el 11 de junio de 2026. (Xinhua/Ministerio del Interior de Baréin)

Kuwait y Baréin comentaron hoy que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron nuevas rondas de ataques aéreos iraníes. Una instalación petrolera clave y una planta de generación de energía y desalinización de agua en Kuwait fueron impactadas durante los ataques.

Mientras tanto, Hossein Kermanpour, jefe de relaciones públicas del Ministerio de Salud de Irán, dijo hoy en una publicación en redes sociales que 50 personas han muerto y otras 500 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos contra Irán desde el 27 de junio.

Kermanpour agregó que entre los muertos se encuentran cinco mujeres y dos menores de 18 años, y que entre los heridos se encuentran 32 mujeres y 18 hombres, con 37 personas hospitalizadas.

Irán y Estados Unidos firmaron el 18 de junio un memorándum de entendimiento con el fin de terminar la guerra en la región en todos los frentes, incluido Líbano.

Bajo el acuerdo, estaba programado que ambos lados sostuvieran negociaciones para un acuerdo final dentro de 60 días. Sin embargo, las conversaciones se estancaron luego de disputas sobre el estrecho de Ormuz y la última ronda de ataques.

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