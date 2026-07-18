Analistas consideran que la postulación de Rafael Aguirre revitaliza a la izquierda  salvadoreña

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La precandidatura presidencial del médico y dirigente sindical Rafael Aguirre continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y sociales. Para los analistas la postulación del Dr. Aguirre revitaliza a la izquierda en El Salvador. Durante la entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, el antropólogo Marvin Aguilar y la abogada y defensora de derechos humanos Mirna Perla coincidieron en que la postulación del también dirigente del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) ha modificado el debate político nacional y obligado tanto al oficialismo a tratar el tema.

Para ambos analistas, más allá de las posibilidades electorales del aspirante, lo importante es que el Dr. Aguirre ponga en la discusión pública temas como la defensa de los derechos humanos, la crisis ambiental, la situación económica y el fortalecimiento del Estado de derecho. Aguilar sostuvo que el fenómeno político debe analizarse por su impacto en el debate nacional y no únicamente desde una perspectiva electoral.

Mirna Perla afirmó que Aguirre posee una trayectoria ampliamente conocida por su defensa de causas sociales y gremiales, especialmente en el ámbito de la salud pública, lo que, según ella, le ha permitido despertar simpatías incluso entre personas que tradicionalmente no respaldaban al partido que eventualmente podría postularlo. La jurista señaló que el médico enfrenta un alto costo personal por asumir la candidatura debido a las críticas y ataques que, aseguró, ya comienzan a surgir desde sectores afines al oficialismo.

Durante la conversación también surgió el debate sobre la integración de una eventual fórmula presidencial. Perla consideró que el FMLN debería valorar la incorporación de una mujer como candidata a la vicepresidencia y mencionó simbólicamente a la defensora de derechos humanos Ruth López, actualmente detenida, argumentando que su inclusión representaría una exigencia por su liberación.

Los analistas agregaron que de no concretarse esa posibilidad, la fórmula debería incorporar perfiles con experiencia jurídica o económica para enfrentar los principales desafíos del país.

Aguilar sostuvo que la reacción del Gobierno frente a la precandidatura constituye un indicador de que el anuncio produjo efectos inesperados. Señaló que el silencio inicial del presidente Nayib Bukele y las posteriores críticas provenientes de funcionarios y voceros oficialistas evidencian que el Ejecutivo ha comenzado a prestar atención al fenómeno político generado alrededor de Aguirre. Según el antropólogo, el lanzamiento se adelantó a los tiempos previstos y tomó por sorpresa a diversos actores políticos, permitiendo que la noticia se difundiera ampliamente antes de que aparecieran los cuestionamientos.

Durante el programa también se abordó la discusicón sobre la conveniencia o no de participar en las elecciones presidenciales de 2027. Ambos invitados reconocieron que dentro de la oposición existen sectores que consideran que concurrir a los comicios podría interpretarse como una legitimación del proceso electoral. Sin embargo, Aguilar, quien admintió que en un principio también creía en ese planteamiento, argumentó que abstenerse de competir también tiene costos políticos, ya que deja sin representación a un amplio sector de la ciudadanía y dificulta la construcción de una alternativa frente al oficialismo.

En ese sentido, el antropólogo comparó la situación salvadoreña con experiencias internacionales donde fuerzas opositoras optaron inicialmente por no participar en elecciones y posteriormente modificaron esa estrategia. A su juicio, mantener presencia en el escenario electoral permite conservar espacios de organización y representación, independientemente de las condiciones en que se desarrollen los comicios.

Los analistas también sostuvieron que la figura del Dr. Aguirre podría convertirse en un punto de encuentro para distintos sectores inconformes con la administración actual. Aguilar estimó que el candidato podría atraer no solo a votantes históricos de izquierda, sino también a ciudadanos independientes, ambientalistas y personas afectadas por despidos, conflictos laborales o denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos. Según explicó, incluso quienes consideran improbable un triunfo electoral podrían utilizar su voto como una forma de expresar descontento con el rumbo del país.

Asimismo, el académico señaló que la candidatura estaría contribuyendo a revitalizar a la izquierda salvadoreña después de las derrotas sufridas en las elecciones anteriores.

En su opinión, el hecho de que Aguirre provenga de luchas sindicales y ciudadanas, más que de una trayectoria partidaria tradicional, ha facilitado que diferentes sectores vuelvan a interesarse en la participación política.

Durante el análisis también se abordó la situación de los partidos de oposición. Aguilar planteó que los movimientos internos observados en ARENA podrían responder a la necesidad de redefinir sus candidaturas tras el surgimiento de la figura de Aguirre. Incluso, sugirió que, si algunos partidos deciden no presentar aspirantes presidenciales, parte de ese electorado podría inclinarse por respaldar al médico como una alternativa frente al oficialismo.

Mirna Perla añadió que la eventual campaña presidencial también podría convertirse en una plataforma para visibilizar problemáticas relacionadas con despidos laborales, personas privadas de libertad que consideran inocentes y denuncias sobre violaciones a derechos humanos registradas durante el régimen de excepción. A su juicio, la contienda electoral permitiría mantener estos temas dentro del debate nacional.

Como reflexión final, la abogada recordó que los derechos sociales y políticos conquistados en El Salvador han sido resultado de procesos históricos de organización y lucha ciudadana. En ese contexto, sostuvo que la participación política continúa siendo un instrumento para impulsar transformaciones democráticas y defender los intereses de las mayorías.

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