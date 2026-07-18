Madres de familia en Valle Verde no mandan a sus hijos a clases por falta de agua

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este viernes, decenas de madres de familia de la colonia Valle Verde, en Apopa, San Salvador Norte, acordaron no enviar a sus hijos a la escuela, ya que no cuentan con agua potable para el aseo doméstico ni para el lavado de los uniformes.

Las madres y padres de familias aseguraron que, debido a la escasez del agua potable en la comunidad, muchas familias han almacenado aguas lluvias para cubrir algunas necesidades básicas.

Sulema García señaló públicamente que se ha visto en la necesidad de abastecer sus hogares con agua lluvia debido a la falta del servicio. “Ya no hayamos qué hacer por el dengue, estamos agarrando agua lluvia con muchos zancudos”, dijo.

García pidió ayuda ya que no solo es la colonia la que no tiene agua, sino también la propia escuela. “A veces están faltando por eso mismo porque no tienen agua ni para los servicios sanitarios. No sabemos cómo están haciendo las comidas, ¿qué agua están ocupando?”, cuestionó la madre de familia.

La madre de familia aclaró que la concentración no se trata de política, “aquí estamos viendo el bienestar de la niñez, las necesidades que tenemos todos. Y si aquí vienen tantos políticos a dejar agua, es porque tenemos necesidad, no porque vamos a votar”, dijo, ya que la semana pasada, el diputado Reynaldo Cardoza llegó a la comunidad con pipas a abastecerles de agua luego una acalorada discusión en la Asamblea Legislativa con la diputada Marcela Villatoro.

La comunidad informó que las pipas que reciben de la comuna en diversos sectores son insuficientes para cubrir la demanda de los habitantes de la zona. Incluso, a veces, la pipa abastece solamente a los primeros pasajes de la colonia, mientras que el resto, no llega a abastecerse debido a las pocas unidades; la comunidad tiene alrededor de 60 pasajes.

“Esta concentración surgió por parte de las madres de familia, de la mayoría de niños que estudian en el centro escolar (Valle Verde); las madres de familia no están mandando a sus hijos a estudiar por la misma situación; tenemos entendido que la escuela no está al 100% abastecida de agua; de igual manera en los hogares no hay agua, entonces, la gente se ve en la dificultad que no tienen agua ni para bañar a los niños ni para estar lavando uniformes”, comentó Oseas Meléndez, habitante de la colonia.

Meléndez informó que hay familias donde tienen hasta cuatro menores y en estos momentos “la tienen bien complicada” con el tema del agua. Es de recordar que la administración del agua está a manos de un privado. En este caso por la Administradora de Pozos, S.A. de C.V. o mejor conocida como “AMPO”.

La empresa les ha dicho que trabaja en una transición para pasarle el proyecto ya sea a la comunidad o al Estado. “Pero hasta el momento no hemos visto nada claro y esa noticia de que está en transición nos la dieron hace tres años y ahora nos vienen otra vez con ese mismo cuento; nosotros ya no la creemos”, dijo Meléndez.

El habitante enfatizó que, como comunidad, “no tienen todo el tiempo que AMPO tiene”, ya que están al límite sobre las afectaciones por no contar con el vital líquido para subsanar las necesidades básicas.

“La situación aquí ya no es digna, ya es una situación bien grave que hay enfermedades dentro de la colonia. Lo más importante para el ser humano es el agua y si no hay aquí se descontrola todito (sic), no hay un aseo, no hay salud”, lamentó Meléndez.

Llamado a la Primera Dama

“Pedimos ayuda a la primera dama de la República, que sabemos que ayuda mucho a la niñez y adolescencia; tenemos niños que tiene derecho a jugar, ensuciarse y lavarse sus manos y bañarse las veces que ellos quieran, es un derecho; nosotros como papás les negamos a nuestros hijos (que se bañen) porque nos cuesta estar jalando agua o comprarla; barriles que cuestan $3 y $4, no es justo, necesitamos que intervenga el presidente Nayib Bukele y la Primera Dama”, destacó otro habitante.

La comunidad pide a las partes involucradas que agilicen los procesos para esa transición, ya sea con la alcaldía o con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Y mientros esto ocurre la ANDA y el Ministerio de Salud guardan silencio.

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