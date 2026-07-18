Bukele en silencio tras su visita en Washington con Trump

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el encuentro fue privado. Sin embargo, Bukele no se ha pronunciado sobre el tema; tampoco lo han hecho otros funcionarios ni las cuentas oficiales de Gobierno.

Según medios internacionales las conversaciones estuvieron enfocadas en la seguridad nacional y la inmigración. De acuerdo con Azteca Noticias, durante el encuentro, Trump destacó el modelo de seguridad implementado en El Salvador y lo presentó como un ejemplo para la región y para Estados Unidos.

La reunión entre los mandatarios se daría cuatro días después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele fuera el candidato oficial de Nuevas Ideas para un nuevo periodo presidencial.

Una posibilidad de postulación se da luego de reformas a la Constitución de la República. Ya que la Carta Magna prohibía que un presidente pudiese postularse para un nuevo periodo.

Bukele es bastante popular en el país, situación que lo ha motivado a reformas las leyes y la misma Carta Magna para seguir en el poder. Bukele ha destacado en El Salvador y a nivel internacional por su plan de seguridad, donde ha bajado los índices delincuenciales significativamente.

Hasta el cierre de esta nota ni Bukele ni la cuenta de Casa Presidencial se habían pronunciado sobre el tema. Tampoco lo habían hecho sus funcionarios.

Bukele podría aprovechar la oportunidad para abogar por los tepesianos que se encuentran en incertidumbre por la finalización de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador ya que su vigencia expira el 9 de septiembre de 2026.

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