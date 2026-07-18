Diputada Claudia Ortiz advierte riesgo de fin del TPS y pide gestiones de autoridades salvadoreñas

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, expresó su preocupación ante la posible finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños; ante ello pidió gestiones de las autoridades salvadoreñas.

La parlamentaria señaló que los mandatarios, como el alto nivel de cualquier país, tienen la facultad de llevar a cabo las relaciones internacionales y negociar la extensión de esta protección para miles de compatriotas.

El TPS para salvadoreños vence oficialmente el 9 de septiembre de 2026. Aunque históricamente el programa ha sido prorrogado por administraciones estadounidenses mediante procesos judiciales, el panorama actual es incierto debido a las decisiones tomadas por la nueva administración en Washington.

“He conocido a varias familias en diferentes visitas a los Estados Unidos; hay un padre, una madre que tiene 20 años o más de estar en Estados Unidos acogiéndose a un TPS y que además tiene hijos que son ciudadanos americanos, que estudian en las escuelas de allá, que tienen una vida allá y que hoy por hoy, están con una gran zozobra porque no saben si esa familia va a tener que dividirse o van a tener que sacar a sus hijos de un sistema para tener que venir a buscar hacer una vida acá desde cero”, destacó Ortiz.

A su juicio, estas son “realidades desgarradoras”; por lo que, como Asamblea Legislativa se debe trabajar y gestionar para apoyar la lucha de los salvadoreños con el TPS.

“Me parece que para El Salvador sería un reto muy grande recibir miles de salvadoreños que vendrían eventualmente deportados; porque es un hecho que el mercado laboral salvadoreño no tiene la capacidad de absorber tantas personas”, destacó la legisladora.

Es de contextualizar que la población de por sí, ya demanda empleo digno y formal, algo que escasea según la misma opinión pública cuando se les consulta y en las ferias de empleo, ya que estas son abarrotadas por ciudadanos en búsqueda de empleo.

Por lo que, Claudia Ortiz enfatizó que las autoridades de relaciones exteriores y de salvadoreños en el exterior deben acompañar esta lucha e informar qué gestiones se realizan en el tema.

“Simplemente no podemos asumir que hay un elefante en la sala y que nadie lo va a ver, nadie lo está viendo. Es un reto grande, es un problema importante si no se renueva el TPS”, destacó Ortiz.

El presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión privada el jueves con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de momento, se desconoce si abordaron el tema del TPS, ya que Bukele no ha informado sobre lo hablado.

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