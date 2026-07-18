Sin garantías constitucionales, ciudadanía queda expuesta y vulnerable frente al poder absoluto del Estado: Noah Bullock

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El director ejecutivo de CRISTOSAL, Noah Bullock, manifestó que el informe presentado recientemente por Amnistía Internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción, confirma una vez más que se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Luego de ser presentado el informe por Amnistía Internacional a mediados de esta semana, Noah Bullock dijo que “el informe confirma una vez más que existe a estas alturas una base probatoria, una base de evidencia de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.

También, destacó que es importante la conclusión del informe, ya que “no es casual”, pues “constituye una política del Estado y coincidimos de que eso puede constituir una política de crímenes de la humanidad”.

A juicio de Amnistía Internacional, el régimen de excepción “se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

Amnistía Internacional, también señaló que desde 2021, todos los abusos que se han cometido bajo el régimen de excepción nacen tras la “profunda transformación institucional iniciada, incluyendo la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, reformas legales que debilitaron el debido proceso y una creciente militarización de la seguridad pública”.

Bullock añadió que el golpe de 2021 fue la antesala de lo que se venía para El Salvador en referencia al régimen de excepción. Con el golpe judicial y la captura incluso de instituciones que tenían cierto grado de autonomía del Ejecutivo, la democracia e institucionalidad se debilitó significativamente. “Nuestra organización y otras advertimos de que existían en el país condiciones para cometer graves violaciones de derechos humanos”, destacó Bullock.

El director de la institución sostuvo que cuando las garantías, las protecciones constitucionales ya no están en un sistema, “la población se encuentra en una posición de vulnerabilidad ante el poder del Estado y eso es lo que pasó con el estado de excepción. Al inicio del régimen nosotros abrimos una plataforma en línea para que las familias pudieran documentar abusos”.

Cristosal esperaba que fueran algunos cientos, “pero fueron miles” y por ello se montó una especie de call center para registrar todas las denuncias de los salvadoreños que estaban siendo afectados por el régimen de excepción.

“La primera respuesta que nos dieron la mayoría de las familias era enojo, porque la expectativa que tenían, era que si su pariente capturado injustamente, la corte le iba a dejar en libertad. Entonces, es interesante; porque se supone que según la narrativa oficial (la del Gobierno) no funcionaban las instituciones antes (en administraciones pasadas), pero la gente sí tenía la expectativa de recibir alguna protección y luego pasaron a todas las instituciones, a la PDDH, a la PGR, Centros Penales y encontraron instituciones cooptadas que estaban más al servicio del Ejecutivo que a la ciudadanía que estaba buscando protección de derechos”, destacó Bullock.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa, desde mayo de 2021, puso a su Sala de lo Constitucional y a su fiscal general; posteriormente, cambiaron todo el sistema de Gobierno para sus intereses. A la fecha, todas las instituciones del Estado siguen los lineamientos del Ejecutivo.

Tras los miles de detenciones, aNoah Bullock considera que en las mujeres ha tenido un impacto desigual, ya que la mayoría vienen de comunidades que viven en pobreza, y las mujeres en familias donde ha habido capturas terminan siendo las responsables para mantener económicamente a la familia, ser cuidadores de los menores de edad que quedan y luego se convierten en buscadores de justicia. “Entonces es como una triple labor que se cae sobre las mujeres en estas familias y en estas comunidades”, destacó.

El dirigente de la organización centroamericana sostuvo que como CRISTOSAL también han documentado al menos 500 casos de fallecimientos dentro de las cárceles bajo el régimen de excepción.

“Nuestro equipo está tomando el tiempo e ir caso por caso para ampliar la evidencia sobre las causas de sus muertes. Hemos podido concluir que en por lo menos 430 casos hay evidencia para creer que hay responsabilidad del Estado en su fallecimiento”, destacó Bullock.

Mientras el régimen de excepción sigue sumando días, el dolor de una madre que no sabe el paradero de su hijo, también aumenta. “Hay muchas familias que no pueden confirmar si están vivos todavía sus parientes privados de libertad. Hay madres con cartas de libertad y aun así sus hijos e hijas no han sido entregados. Lastimosamente creo que estamos ante una situación no del pasado, es un fenómeno vivo de abuso, de violación, de tortura que está produciendo muertes en grandes cantidades”, destacó Bullock.

A juicio de Bullock, todo el sistema de que ha construido el Gobierno desde 2021, “no es un modelo de seguridad sino más bien un modelo político de gobierno, un gobierno autoritario porque en la historia de El Salvador, la mayoría de los dictadores del pasado han preferido gobernar bajo regímenes de excepción permanentes. En ese sentido, lo que vemos no es algo nuevo, sino la repetición de los modelos autoritarios del pasado”.

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