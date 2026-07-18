China refuta acusaciones de EEUU sobre supuesta “injerencia en elecciones”

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BEIJING/Xinhua/Diario Co Latino

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China refutó este viernes 17 julio las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta «injerencia en las elecciones», calificándolas de calumnias totalmente infundadas y maliciosas, cuya falacia se ha demostrado desde hace tiempo.

El vocero Lin Jian hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a una pregunta relacionada.

Lin afirmó que China se adhiere a la no injerencia en los asuntos internos de otros países. China nunca interfiere en las elecciones estadounidenses y no tiene ningún interés en ello.

El mundo en realidad ha sido testigo de quién exactamente ha interferido de forma deliberada en los asuntos internos de otros países, ha llevado a cabo durante mucho tiempo una vigilancia indiscriminada sobre gobiernos, empresas y al público en general en todo el mundo, y ha arrebatado datos masivos de ciudadanos extranjeros, señaló Lin.

«Instamos a Estados Unidos a reflexionar sobre su comportamiento, dejar de vilipendiar a China y de incriminar a China con fines electorales, y actuar de manera que beneficie a las relaciones China-Estados Unidos», añadió Lin.

Trump acusa a china

En su discurso del jueves, el presidente Donald Trump dijo que: “Se le ha hecho un gran daño a nuestro país”.

“Nuestras elecciones quedaron expuestas al fraude y al robo, y se perdió la confianza del pueblo estadounidense. No se puede permitir que esto continúe”, añadió el mandatario.

Sin embargo, publicaciones periodísticas como el New York Time no le dan credibilidad a los expresado por el mandario estadounidense.

“Los documentos que publicó Trup para respaldar sus afirmaciones —y las evaluaciones previas de la comunidad de inteligencia— no sustentan sus declaraciones más agresivas sobre la seguridad electoral. De hecho, algunos de los documentos llegan a la conclusión opuesta”, informó el influyente periódico.

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