Hoy se conmemora el 46° aniversario de la masacre del Río Sumpul,

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Por David Alfaro

14/05/2026

La masacre fue llevada a cabo el 14 de mayo de 1980 en el caserío Las Aradas y sus alrededores, en el departamento de Chalatenango.

Ese día, tropas del ejército masacraron alrededor de 600 pobladores civiles, inclusive a muchos niños y niñas, quienes intentaron cruzar el río Sumpul para refugiarse en Honduras. Tropas hondureñas impidieron el paso y el ejército salvadoreño procedió a acribillarlos con fusiles G-3 y helicópteros artillados.

La operación fue llamada «Yunque y Martillo»

¿En qué consistía esta táctica?

Esta maniobra militar combinada funcionaba de la siguiente manera:

El Martillo (Fuerzas de El Salvador). El Destacamento Militar N.º 1, la Guardia Nacional y el grupo paramilitar ORDEN actuaron como el golpe del martillo. Avanzaron desde el interior del departamento de Chalatenango, arrasando con los pueblos y empujando a la población civil indefensa en una sola dirección hacia la frontera.

El Yunque (Fuerzas de Honduras). El ejército hondureño actuó como la base sólida del yunque. Días antes, acordonaron y vigilaron la ribera opuesta del río. Al llegar los refugiados, les bloquearon el paso con armas y les impidieron cruzar. Al quedar atrapados entre el «martillo» salvadoreño que los perseguía y el «yunque» hondureño que no los dejaba pasar, cientos de campesinos fueron acorralados en el caserío Las Aradas y masacrados brutalmente en la orilla o ahogados en el río.

📷 La primera foto muestra a los niños del caserío, semanas antes de ser masacrados.

📷 La segunda foto es la llegada de soldados del destacamento militar No. 1 de Chalatenango a la zona.

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