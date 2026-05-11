“Hechas las reformas, hecha la trampa”

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Editorial

El gobierno de Nayib Bukele volvió a hacer otra de sus triquiñuelas políticas, al ordenar a su Asamblea Legislativa reformar a la Carta Magna, para garantizar el poder absoluto en los próximos seis años en la presidencia.

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó el artículo 79 de la Constitución para crear la circunscripción 15, con el supuesto propósito de que los salvadoreños en el exterior puedan elegir directamente a sus representantes. Además, reformó el artículo 208 para impedir que los partidos políticos propongan ternas para componer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En cuanto a lo primero, es aceptable que los salvadoreños en el extranjero puedan tener sus propios diputados, para velar por sus intereses. Aunque, no está tan claro cómo será la forma. Unos dicen que serán representados por candidatos residentes en El Salvador, otros que serán candidatos los residentes en el extranjero.

Con la creación de la circunscripción 15, Bukele ordenó quitar cinco diputados a la circunscripción de San Salvador, que tenía 16, y que hoy queda con 11, mientras que a La Libertad le quita uno de siete que tenía, y hoy queda de 6.

Al parecer, el único criterio de quitar diputados a San Salvador y La Libertad es porque en esos departamentos, con 16 diputados existían las posibilidades de que la oposición pudiera obtener diputados, tal como sucedió en las elecciones anterior, en las que ARENA obtuvo dos diputados, uno por San Salvador y otro por la Libertad, mientras que VAMOS logró una diputación.

Esta jugada de Bukele ya la puso en práctica la vez anterior, cuando, temiendo perder diputados y alcaldías, redujo de 84 diputados a 60, y las alcaldías de 262 a 44. Hoy se sospecha, que a última hora elimine las alcaldías.

Hoy repite la maniobra, al quitar diputados a San Salvador y La Libertad, para, supuestamente favorecer a la “diáspora”.

Por cierto, el gobierno de Bukele no ha movido ni un dedo a favor de la diáspora, en la agresiva campaña antiinmigrante del gobierno de Donal Trump en los Estados Unidos, que ya deportó a miles de salvadoreños trabajadores, cuyo único delito es ser indocumentados, o favor de los beneficiados con el estatus del TPS, que corren peligro de ser deportados masivamente en septiembre de este año, al finalizar el programa.

Entonces, ¿es real el interés de Bukele por la diáspora al ofrecerles 6 diputaciones en el parlamento? La respuesta es no.

Marcela Villatoro, diputada de ARENA, pidió en la plenaria no quitar ningún diputado a las 14 circunscripciones nacionales, pues con ello “se le quita representación a los habitantes del territorio nacional”. Pero, como es costumbre, en la Asamblea de Bukele no existe razonamiento, púes solo obedecen la orden de “puyar el botón”.

En la elección anterior, a Bukele le resultó la movida, pues el encanto de la gente era más alto que hoy, y la gente votó por Nuevas Ideas, porque así se los pidió Bukele, hoy será distinto, porque mucha gente está descontenta con los diputados y alcaldes de Nuevas Ideas, primero, porque solo puyan el botón, segundo, porque han caído en la corrupción que ellos criticaron y juraron no cometer.

Bukele quiere garantizar los 6 diputados de la diáspora, primero, porque la oposición no tiene recursos para hacer trabajo propagandístico en el exterior, Bukele sí, porque, además, tiene toda la estructura y los recursos monetarios de gobierno a su favor y, por supuesto, el sistema electrónico para las votaciones.

En cuanto a la reforma del 208 para supuestamente “despartidizar” el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no es cierto, lo que busca es que los cinco magistrados sean de Nuevas Ideas, el partido oficial.

Por eso es que afirmamos, parafraseando, “hechas las reformas, hecha la trampa”.

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