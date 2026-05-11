Delcy Rodríguez en Países Bajos para participar en audiencia de CIJ

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La Haya/Prensa Latina

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para participar este kybes en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la controversia territorial con Guyana por la Guayana Esequiba.

“En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966”, escribió la mandataria en su cuenta de Telegram.

La jefa de Estado afirmó no tener duda de que el “único titular de la Guyana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”.

¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!, resaltó.

En declaraciones a la prensa desde el aeropuerto en Ámsterdam, donde fue recibida por el canciller Yván Gil y otras autoridades, Rodríguez señaló que están siendo defensores de la legalidad internacional y está llegando para “defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra”.

Se trata del país que siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional, resaltó.

Afirmó que como venezolana y presidenta encargada “es un honor estar aquí como voz de toda Venezuela y de nuestro pueblo”, en la defensa de los derechos históricos de la Guayana Esequiba.

La dignataria manifestó que quedó “muy claro” que el único con titularidad sobre ese territorio en la controversia territorial es la República Bolivariana, la cual defendió la semana pasada sus derechos históricos a través de la comisión de expertos, diplomática y política presente en La Haya.

Subrayó que en todas las etapas históricas demostraron lo que ha significado “nuestro territorio desde que nacimos como República” y previo cuando eran una unidad administrativa de poderes coloniales.

Rodríguez insistió que, sin duda alguna, Venezuela “es la única titular” de ese territorio y mantienen la postura de su defensa en base al Acuerdo de Ginebra.

Como parte del proceso seguido en la CIJ en la semana que terminó, en el juicio unilateral promovido por Guyana en esa instancia, mañana lunes está previsto las delegaciones tengan un encuentro cara a cara, según anunció el canciller venezolano.

Gil lamentó ayer que Guyana busca desvirtuar el rol de la Corte Internacional de Justicia con el intento de judicializar la controversia territorial por la Guayana Esequiba.

Expresó que la nación vecina intenta modificar el papel de la CIJ “en lugar de entablar un diálogo soberano y diplomático” con la República Bolivariana, tal como lo estipula el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Guyana defiende ante ese tribunal internacional el Laudo Arbitral de París de 1899, que Venezuela considera “nulo e írrito”.

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