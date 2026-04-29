Delcy Rodríguez reclama eliminación plena de sanciones a Venezuela

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Caracas/Prensa Latina

La presidenta encargada Delcy Rodríguez reiteró este martes su llamado a que todas las sanciones contra Venezuela sean eliminadas por Estados Unidos y países europeos.

En un encuentro con el pueblo en el Casco Histórico del estado de Carabobo, donde participó en la gran peregrinación “Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz”, la mandataria reconoció haber dado pasos, pero la victoria final debe ser “el cese completo de las sanciones”.

“¡Que no quede una sola sanción oprimiendo al pueblo de Venezuela, asfixiando a la economía y arrebatando la felicidad social del pueblo!”, enfatizó.

Para que sin medidas coercitivas unilaterales, señaló Rodríguez, la juventud venezolana pueda tener un gran futuro y también por el bien de los niños y jóvenes, acotó.

Expresó que eso es lo que más los inspira y “pedir por el presente de nuestros abuelos y abuelas”.

La gobernante remarcó que las sanciones han hecho un gran daño generacional al pueblo; “ya basta de daños a nuestra patria, cese la agresión contra Venezuela”, insistió.

Al respecto, llamó a orar y a pedir a Dios juntarse para lograr ese objetivo, el cual, opinó, se convierte en una segunda independencia para la patria.

Asimismo, demandó a desterrar las mezquindades, a que nada los separe y evite seguir en este peregrinar por toda la nación.

Declaró que como parte de la peregrinación por los 24 estados, que inició el 19 de abril y concluirá el 30 en la capital, ya se están acercando a Caracas donde “nos encontraremos como un solo país y nos abrazaremos como un solo pueblo”.

Antes, en un encuentro con movimientos sociales y culturales carabobeños -que estuvo precedido por una extensa caravana de motorizados- la dignataria encargada llamó a seguir por el camino de la peregrinación, el encuentro y el perdón.

Al referirse a la Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional (parlamento), Rodríguez expresó que esta normativa tuvo resultados como ninguna otra en “el Derecho comparado” con ejemplos concretos como en Sudáfrica y España.

Valoró que se trata de un instrumento legal que benefició a prácticamente a nueve mil personas privadas de libertad y no hay una ley de amnistía que “haya tenido los resultados que tiene la venezolana”, ni el tiempo expreso en que se hizo, aseveró.

Este martes el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz Diosdado Cabello participó en la peregrinación en el estado de Apure, donde anunció que 25 mil compatriotas retornaron al país en el último año desde febrero pasado como parte de la Gran misión Vuelta a la Patria.

El presidente del parlamento Jorge Rodríguez, por su parte, adelantó desde Anzoátegui (centro norte) la gran jornada que vivirán una vez concluya este recorrido, en la cual se prevé la participación de artistas nacionales e internacionales con ocho tarimas y diferentes géneros musicales.

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