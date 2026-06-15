Del Papa para todo Congresista

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-Pacifico Chávez

Recientemente el Papa León XIV tuvo una visita a España, varios encuentros, discursos, entre ellos uno muy particular con el congreso español, quiero resaltar las frases que mas me impactaron y que tiene mensajes profundos que merecen pensamiento.

1- “Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes”

Toda ley que surge que se forma responde a un modelo a una visión de país ¿Entendemos todos cual es la visión del gobierno actual sobre la persona humana?¿Que sociedad se esta construyendo cuando no se respeta la Constitución, el medio ambiente, a los trabajadores y no rinde cuentas de los dineros públicos?

El mismo Papa responde: “una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy: que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”

Conciencia Jurídica, conoce las leyes y las respeta, conciencia moral, sabe lo que es bueno y malo, opta por lo bueno porque se reconoce responsable de las decisiones que toma para el bien común, que no es precisamente el de las mayorías.

2- “¿Qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización.”

Puede agregarse a este pregunta del Papa a: los despedidos sin razón, a los enfermos sin atención ni medicamentos, a los niños sin escuelas, a los presos sin debido proceso, a los que tienen sin justa pensión, a los desalojados, a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a las familias sin agua ni energía eléctrica.

Defender la vida es responder a todo eso y más ¿Sino para que tener un gobierno que administre nuestros impuestos?¿para que haga lo que quiera o para que resuelta los problemas?

Añade el Papa: “Por eso, la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad.”

3- “Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia.”

En el congreso están representadas diversas visiones, ideologías, están allí para dialogar, para juntos construir, un solo partido en mayoría no es recomendable, eso no es gobernar, el desafío de un gobierno es conjuntar todas las voces, armonizarlas para trabajar por el bien de todos.

Sobre esto agrega en su discurso el Papa: “La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.”

4- “toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida”

Los diputados ejercen un equilibrio cuando cumplen con su mandato de exigir cuentas, analizar las propuestas que llegan del ejecutivo, dar seguimiento al uso de dinero y ser detallistas, todo esto no para molestar al que gobierna sino para hacer un justo balance del poder.

5- “Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse.”

Quizás la frase que se hizo mas viral, y es por una sencilla razón, engloba la función principal del legislador y es el examen final de todo lo que aprueba.

¿Esa ley que le diste tu voto de aprobación hace mas digna la vida de las personas? ¿O más bien te avergonzaras en el futuro de haber dato tu voto a favor de esa ley?

Gran discurso el del Papa León XIV, vale la pena estudiarlo con mas profundidad para aprender, todos los candidatos a diputados deben leerlo para aplicarlo y los ciudadanos para saber a quien apoyar y que exigir.

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