“¿QUÉ MORAL ES ESA?”

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Es el cuestionamiento que Netanyahu hace a Zohran Mandami, por la demanda que éste hace públicamente a Trump para detenerlo y dar cumplimento al reclamo que hace la Corte Internacional de Justicia para que se le entregue, por el papel en la limpieza étnica que, contra el pueblo palestino, Israel adelanta ahora mismo.

Por respuesta Trump le dio la bienvenida con boato al asesino de Gaza, destacando cuán alegre se encuentra la población estadounidense de recibirlo, cuando en cambio hubo sendas concentraciones que demandaron su detención en las calles de las principales ciudades estadounidenses, y nadie más allá de sus élites oligárquicas, le dieron la mano.

Por cierto, que las tales concentraciones de ciudadanos estadounidense fueron en algunos casos, en las ciudades más fundamentales para la continuación del proyecto republicano, dando paso a que fueran reprimidas con uso desmedido de la fuerza, traduciéndose en varios centenares de lesionados, así como un gran número de detenciones ordenadas por los jueces que Trump impone como acá, a su sistema de justicia para establecer su orden, el orden trumpista maga.

El orden de su voluntad arbitraria e ilegal.

Mandami en cambio y como sabemos, se describe a sí mismo como socialista, si bien no lo es, sino un demócrata progresista inclusivo que entiende que el proyecto democrático occidental de cajón, subrogado a la transferencia de la representatividad soberana a partidos políticos corruptos, está perdido, por lo que, quizás por razones pragmáticas, se alinea asumiendo un posicionamiento del lado correcto de la historia.

Como sea, es el caso que él, en su papel de alcalde de New York, demanda al gobierno y al sistema judicial de su país la detención de Netanyahu, el mayor criminal de la historia reciente, quién por respuesta lo amenaza, destacando cómo las fdi y ante la posibilidad de ejecutar una detención para entregarlo a la CPI, procederán a suprimirla, según se deja entrever en sus palabras.

El resto es lo que conocemos por la mediática; Netanyahu se reúne con Trump en la sala oval con el ánimo de urgirlo a continuar su ofensiva contra Irán – la que de nuevo Trump detiene el martes 28, alegando se lo solicita Irán, lo que es falso, y sucede realmente porque se agotaron de nuevo sus misiles, sumado a las bajas incontestables que niega, que suceden realmente, y con sus propios aliados en el Golfo, urgiéndolo por sus propias pérdidas a acabar con el enfrentamiento – , al que luego sigue una reunión con Zelenski, para finalmente sencillamente obviar al alcalde demócrata, al que ve como amenaza.

Porque como sabemos, tanto Trump como Netanyahu, además de compartir una membresía del club epsteniano, desprecian la autoridad de la CPI, a la que además ven como un estorbo, e impiden por los medios a su disposición, su operatividad, procurando sabotearla, descalificando cualquier señalamiento que contra sus crímenes cometieron ambos.

Y sí, Netanyahu responde así porque está seguro que mientras mantenga la subordinación a sus intereses de EU, seguirá impune.

Hmmm, ¿será?

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