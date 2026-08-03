Trump anuncia conversaciones con Irán el lunes

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo que las negociaciones con Irán empezarán la tarde del lunes 3 de agosto, y destacó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar pidieron a Estados Unidos detener los ataques previstos dado que «consideran que hay un acuerdo».

«Hay un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz, y después habrá un acuerdo sobre el programa nuclear, o podrían llamarlo la desnuclearización de Irán», dijo Trump a los reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a la Base Conjunta Andrews.

Al señalar que Irán también pidió a Estados Unidos detener los ataques programados, Trump comentó que «ahora lo que hacemos es hablar con ellos en forma de negociación».

El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, conversó el sábado vía telefónica con Trump y «expresó preocupación y pidió claridad» sobre la propuesta de plan de acción contra Irán, afirmó un funcionario estadounidense al medio de noticias Axios.

Pakistán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países también han pedido a Estados Unidos e Irán reducir las tensiones y evitar más conflictos.

Es necesario obligar a EEUU a cumplir memorándum, dice presidente iraní

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo este domingo que Irán debe «obligar» a Estados Unidos a mantenerse comprometido con el memorándum de entendimiento firmado entre ambos países.

Pezeshkian hizo las declaraciones en una publicación en la red social X y dijo que hay concordancia entre los miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán respecto del memorándum.

Pezeshkian dijo que cree que el memorándum será un punto clave en las relaciones exteriores de Irán en el futuro.

«Debemos luchar porque el enemigo respete lo que firmó. La seguridad de este país, de esta región y de nuestros aliados mejorará con este memorándum», señaló.

El 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron el memorándum, por el cual estaba previsto que ambos países sostuvieran negociaciones en un periodo de 60 días para alcanzar un acuerdo final. Sin embargo, el futuro de las negociaciones pende de un hilo debido a la reciente escalada entre ambos países.

El Ejército estadounidense lanzó el mes pasado varias oleadas de ataques contra objetivos iraníes, alegando que la ofensiva respondía a los ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y tenían como objetivo «degradar la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial». Irán respondió con ataques con misiles y drones contra instalaciones y bases militares estadounidenses en la región.

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