TPS de crisis migratoria a crisis humanitaria

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César Ramírez

@caralvasalvador

Debemos diferenciar entre una crisis migratoria y humanitaria.

Crisis migratoria: “… describe desplazamientos humanos masivos y complejos provocados por guerras, pobreza o violencia. Estos flujos saturan los sistemas de acogida de las naciones receptoras y generan graves riesgos humanitarios”[1].

La primera es producto de una masiva llegada a un tercer país en busca de refugio, seguridad etc. las causas son conocidas y son el argumento central de miles de personas que huyen de sus naciones.

Una crisis humanitaria es una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría ser habitual, y que, si no se suministran con suficiencia, eficacia y diligencia, desemboca en una catástrofe humanitaria[2].

Esta condición es hipotética en el caso de El Salvador al recibir a miles de deportados sin poseer una referencia familiar o física en la nación que abandonaron hace décadas ¿dónde irán estas personas si su familia no reside en la nación? ¿tendrán capacidad económica para aliviar su cambio de residencia, salud, educación etc.? ¿si no hablan español?

En ese potencial escenario el Estado deberá poseer albergues o sitios habitacionales temporales, mientras su condición se estabiliza.

Esta secuencia es muy probable si el TPS se suspende el 9 de septiembre de 2026, los salvadoreños serán expulsados y recibidos en la nación por miles en el cuarto trimestre de 2026 y probablemente en 2027-2028, una situación muy difícil de resolver.

Hemos observado las crisis migratorias en la frontera de Estados Unidos y México, donde el número de salvadoreños es significativo, el problema se agrava con los compatriotas que retornarán muy pronto, una nota de prensa indica: “Reportan operativo para la detención de migrantes que pierdan estatus” “Planean deportar haitianos tras fin de TPS” [3] … conocemos la realidad social de Haití, sus dificultades, una profunda historia de violencia, inestabilidad política etc. el número probable de retornados serían 300,000 un dato similar a los salvadoreños que son beneficiarios del TPS; en cualquier caso el resultado será una crisis humanitaria por la deficiencia que generaría en refugios, alimentos, servicios, atención de salud, educación, integración económica etc.

Deportados en cifras 2026:

19ENE026 “Vuelos de deportados desde EE. UU a El Salvador aumentaron 46% en 2025. Datos:

2020 1,009;

2021 1049;

2022 1,416;

2023 1,482;

2024 1,564;

2025 2,201”[4] ,

07FEB026 Más de 16,000 salvadoreños deportados en 2025

16MAY026 Salvadoreños deportados aumentan 90.2% 2026. “La Dirección General de Migración reportó que, entre enero y marzo de 2026, el país recibió 5,361 personas deportadas…[5]

05JUL026 Estiman que 622,000 inmigrantes podrían ser deportados de EEUU en forma acelerada[6] – incluye diversas nacionalidades-.

Consecuencias de los deportados

Un dato conocido es: “las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no se crearon en Centroamérica durante los años ochenta, sino que nacieron en las calles de Los Ángeles, California, a principios de esa década. Los deportados de los años noventa fueron los catalizadores que expandieron estas estructuras criminales a países como El Salvador, Guatemala y Honduras”[7].

Los deportados en años recientes tienen otra calidad, no son delincuentes.

Conclusión:

Los anteriores elementos dibujan un panorama previo al vencimiento del TPS de los salvadoreños, pero implica un llamado de atención frente a una posible crisis humanitaria para la nación. amazon.com/author/csarcaralv

Referencias bibliográficas:

Diario de Hoy EDH, Diario La Prensa Gráfica LPG, Diario Co Latino, Redes Sociales, Agencias internacionales, Hemeroteca Pública.

06JUN026 León XIV puntos críticos inmigración.

25MAR026 Gobierno de Trump pacta deportar 25 a Costa Rica, Juez ordena regreso a EE.UU de mexicana deportada

04AGO025 Cómo pagar alquiler, la otra crisis desatada por las redadas migratoria de Trump

07ABR024 Sube cifra de migrantes detenidos en EE. UU

03FEB024 Frontera Sur México ante crisis migratoria

18DIC023 En 2023, la crisis migratoria en la selva del Darién alcanzó un récord histórico con más de 520,000 personas cruzando la frontera entre Colombia y Panamá. Esta cifra duplicó los registros de 2022, impulsada principalmente por nacionales de Venezuela, Haití y Ecuador que buscaban llegar a Norteamérica (RRSS)

09DIC023 Nueva York Crisis migratoria dificulta la vida a los solicitantes de asilo

09JUL023 ONU alerta crisis humanitaria Honduras

02JUN23 El Salvador lista de Noruega. El Salvador entra a lista del Consejo Noruego sobre crisis humanitaria más destendida. Tanto Colombia como El Salvador son nuevo en la lista de 2022 nunca habían sido incluidos en ella.

09ENE023 Joe Biden visita México, crisis frontera

09ENE023 Presidente Biden visita México ante crisis migratoria

26OCT022 Hermanos lejanos rescatan las fiestas patronales en Bolívar (La Unión) porque la comuna está en crisis

11JUN022 Veinte países firman pacto para contener crisis migratoria: Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

06SEP021 Departamento de Estado pide a Bukele compromiso gobernanza, Analistas auguran crisis económica tras condena EEUU.

03ABR021 Bukele arremete contra congresista de EEUU Norma Torres, tras críticas por crisis migratoria “Esto es el resultado de dictadores más interesados en su propio beneficio mientras su gente escapa por los 1000 y mueren por los 100. Mándame nuevos anteojos, quiero mirar el sufrimiento de la gente en sus ojos”, le respondió la congresista. (nota de prensa EDH). Presidente de PROESA critica a Senadores y Congresistas de EEUU por sus opiniones adversas a Bukele.

25MAR021 Joe Biden delega a Harris la gestión crisis migratoria. 70% apoya legalizar inmigrantes. 13OCT020 Crisis incrementará migración Honduras

[1] Wikipedia

[2] Wikipedia

[3] 27JUL026 La Prensa Gráfica

[4] 19ENE026 Diario de Hoy

[5] 16MAY026 Diario La Prensa Gráfica

[6] 05JUL026 Diario La Prensa Gráfica

[7] Redes sociales

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