Rafael Gómez, Dr. en Física, confirma presencia de arsénico en cuerpos de aguas en San Isidro

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Estudios científicos han confirmado la presencia de arsénico en pozos y ríos de San Isidro, Cabañas, con concentraciones muy por encima de lo permitido por la norma salvadoreña, así lo confirma el Dr. en Física Rafael Antonio Gómez Escoto, docente e investigador de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador.

El doctor en física informó que han realizado estudios en la zona de San Isidro, Cabañas, y han encontrado arsénico en la mayoría de las aguas superficiales, llámese pozos y ríos. “Nosotros hemos hecho medidas ahí en toda la zona y realmente hemos encontrado arsénico por todos lados, incluso en el río Titihuapa”.

Es de contextualizar que Diario Co Latino hizo un recorrido por San Isidro para conocer los detalles de las amenazas de desalojo de la comunidad El Tren, la tala de más de 15 mil árboles y además, el consumo de agua con arsénico en la comunidad el Junquillo (ver nota aparte).

Para entender qué es el arsénico, sus implicaciones y su desarrollo, este medio, como continuación al reportaje anterior, buscó la opinión técnica del Dr. en física, Rafael Antonio Gómez Escoto, docente de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador (UES).

Según lo define, el arsénico es un metaloide que se clasifica dentro de los metales pesados y es una sustancia que se presenta en la naturaleza en diferentes compuestos químicos. La molécula de arsénico es una molécula tóxica, que al ser ingerida, daña el organismo. El arsénico sirve para separar químicamente el oro de la roca en un contexto minero.

El profesional informó que prácticamente es toda la zona de San Isidro la que se encuentra contaminada con arsénico y otros químicos; pero con mayor presencia, el arsénico. “Se han encontrado varios contaminantes, entre ellos escandio, cromo, magnesio, níquel, zinc, selenio y sobre todo arsénico, este último se ha hallado entre 5 y 15 veces mayor concentración que la permitida por la norma salvadoreña”, dijo Gómez.

Según un estudio realizado por el Laboratorio Especializado en Control de Calidad en marzo de 2023 al pozo de 118m de El Junquillo, reveló la presencia de arsénico en un 0.026 mg/L, cuando el límite para que pueda consumirse es 0.01 mg/L. Nuevamente, en marzo de 2025, se volvió a hacer un estudio, en él se reiteró la presencia de arsénico, pero esta vez, con mayor representatividad, ya que arrojó 0.045 mg/L.

“Para el caso de agua potable, la norma no debe ser mayor a 0.0.1 mg/L; pero depende también del uso porque este límite es diferente si es para consumo humano, regadío o para actividades agrícolas, puede cambiar”, dijo el físico.

El profesional señaló que en las cantidades que se ha encontrado en varios de los pozos, fuentes y ríos está muy por encima de esa cantidad. El verdadero problema es que las comunidades no tienen más alternativa que consumirla.

Marvin Pineda, secretario de la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable del cantón El Amate Ríos de Agua Fría (ACASAPRAF) en San Isidro, señaló que aún sabiendo que el agua está contaminada por arsénico, se sigue con su distribución y consumo, “porque es la única fuente, no hay otra; las fuentes superficiales que hay no abastecen ni para bañarse”.

Algunos de los habitantes sí la consumen como agua de tiempo, otros que compran los fardos de agua o se abastecen de los ríos cercanos; pero estos también están contaminados.

“Con esa cantidad de arsénico, de inmediato no se muere nadie, pero como eso se va acumulando en los tejidos, en el cuerpo humano, tarde o temprano le va a dar problema a la gente. Algunas personas son más tolerables al arsénico que otras, pero en todo caso el daño a la salud es previsible. A futuro, se desarrollan problemas renales”, destacó.

Los pozos que las comunidades abren para abastecerse del vital líquido no tienen vigilancia sanitaria ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio del Medio Ambiente. La única alternativa de las comunidades es comprar agua embotellada, pero para muchas familias “sería un lujo”, ya que le es muy difícil pues apenas sobreviven su día a día con 1 o 2 dólares.

El especialista destacó que han hecho estudios en diferentes puntos del territorio y también han encontrado arsénico. “El arsénico no necesariamente está asociado con la actividad minera, en la zona de San Isidro puede que sí, pero también hay arsénico en el Lago de Ilopango y en otros ríos del país. Y eso proviene de fuentes naturales, porque el problema es que el territorio es volcánico y arsénico hay en las subcapas terrestres”.

Con los movimientos volcánicos, y los gases que emiten, esto aflora y si se le suma las actividades mineras, la contaminación por arsénico sería mucho más grave.

En el caso del arsénico: la actividad agrícola (por los químicos de pesticidas etc), la actividad minera y actividad natural de la tierra son los principales componentes que llevan arsénico. “Más del 95% de los cuerpos de agua en el país están contaminados, encontrar arsénico no es extraño. El problema es las cantidades que se está encontrando en unas zonas más que en otras”.

Sobre la actividad minera “es una amenaza, no solo por el hecho de que contaminan los cuerpos de agua, sino por el hecho de que extraen agua para su actividad en grandes cantidades”. Y esto, al final de cuentas, hace que los mantos acuíferos bajen”.

De hecho, en un recorrido por San Isidro hecho por el Dr. En Física los pobladores le manifestaron que algunos pozos se han secado debido a que algunas empresas han perforado para sacar muestras y analizar las posibilidades de extraer oro y plata.

El estudio que realizó la UES en 8 puntos de San Isidro, los hizo en marzo y abril de este año; los resultados y más información serán publicados en un trabajo de tesis que llevan a cabo los estudiantes de la Escuela de Física.

Sobre la opción de la comunidad El Junquillo de construir otro pozo alejado de actual, ya que aparte de estar contaminado con arsénico, se está secando, el Dr. Gómez señaló que si bien, se podría, se es necesario de un estudio hidrogeológico para conocer la profundidad de donde se encuentra el agua, pero, decir que se va a evitar el arsénico es muy complicado, ya que, desde su punto de pista, toda el área está contaminada.

Evitar el arsénico en el agua en zona “es muy difícil”, ya que el agua no es estática, si no que fluye y el metaloide puede ser arrastrado de otra fuente, ya sea superficial, natural, por minería o por químicos agrícolas.

“Con solo que se perforen pozos para extraer muestras y hacer estudio, solo con eso ya se está tocando las venas de agua”, puntualizó Gómez.

A manera de conclusión, la minería en El Salvador sería “un suicidio”, ya que el país “no soportaría actividad minera en la intensidad que lo están proponiendo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...