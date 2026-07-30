Ondina Ramos denuncia irregularidades en elecciones internas de ARENA

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Saúl Méndez

Colaborador

Ondina Ramos, precandidata a la alcaldía de San Salvador Centro por el partido ARENA, denunció presuntas irregularidades en las elecciones internas organizadas por la Comisión Electoral Nacional. Según la aspirante, más de 200 afiliados no pudieron ejercer el voto el pasado domingo, pese a estar inscritos en el padrón electoral físico.

Ramos explicó que, al verificar el padrón digital, varios afiliados (algunos con años de militancia en el partido) no aparecían como empadronados, lo que les impidió participar en la elección. Ante esta situación, exigió explicaciones a las autoridades de ARENA y sostuvo que las irregularidades podrían constituir un presunto fraude electoral que, según afirmó, habría favorecido a Alejandro Nochez, actual concejal de la alcaldía de San Salvador Centro.

Por su parte, Nochez se declaró ganador del proceso y agradeció el respaldo de los afiliados. Asimismo, aseguró que obtuvo el 55 % de los votos frente al 45 % alcanzado por Ramos.

El concejal afirmó que la jornada se desarrolló con normalidad, aunque reconoció que al inicio se registraron inconvenientes con personas que no aparecían en el padrón digital o en el físico.

«Los miembros de las mesas, donde había representación tanto de la planilla de ella (Ondina Ramos) como de la planilla mía, llegaron a un entendimiento y eso fue lo que se respetó. De ahí en adelante todo se desarrolló bien», aseguró.

No obstante, Ramos sostuvo que ese acuerdo se realizó de forma unilateral, lo que, a su juicio, favoreció a Nochez. Agregó que notificó la situación al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, sin obtener una resolución que considerara justa.

«El problema aquí es que definitivamente todas esas personas que no pudieron votar se quedaron molestas, con desconfianza, pensando por qué las habían sacado si siempre habían pertenecido a ARENA», expresó.

Los estatutos de ARENA, en su artículo 102, establecen que podrán afiliarse libre y voluntariamente al partido todos los ciudadanos con derecho al sufragio inscritos en el registro electoral que cumplan los requisitos avalados por la Dirección Nacional de Afiliación y Estadística.

Ramos aseguró que su equipo cumplió con ese procedimiento.

«Nuestro equipo ha respetado este procedimiento. Presentamos las solicitudes de afiliación dentro del plazo correspondiente. Cada expediente fue organizado por distrito e incluía el formulario original, copia del DUI, firma del ciudadano y el registro de control elaborado por nuestro equipo y el partido. Todo se entregó para agilizar el trabajo de la Dirección Nacional de Afiliaciones y evitar cualquier duda sobre la autenticidad de la documentación», explicó.

Sin embargo, el equipo de la precandidata afirmó que nunca recibió información sobre el estado de esas afiliaciones, por lo que cuestionó qué ocurrió con las solicitudes presentadas.

«Si alguna solicitud de afiliación no cumplía los requisitos establecidos, lo correcto era informarlo oportunamente al ciudadano. Sin embargo, ninguna de las personas afectadas fue notificada de que su afiliación había sido rechazada, observada o que existiera algún impedimento para formar parte del partido», señalaron.

Según el equipo, los afiliados tenían motivos legítimos para considerar que habían cumplido con el procedimiento y que estaban habilitados para participar en las elecciones internas.

«Fue únicamente el día de la votación cuando muchos hermanos areneros descubrieron que no aparecían en el padrón», manifestaron.

Asimismo, denunciaron que, pese a solicitar en varias ocasiones el padrón electoral actualizado, este nunca les fue entregado.

«No lo pedimos para obtener ventaja política. Lo solicitamos para verificar que las nuevas afiliaciones hubieran sido incorporadas correctamente y evitar precisamente los conflictos que terminaron ocurriendo. Nunca nos lo entregaron», afirmaron.

Ramos insistió en que la cantidad de ciudadanos afectados fue considerable.

«No estamos hablando de 10 ni de 20 personas. Estamos hablando de cientos de ciudadanos que confiaron en el partido y regresaron a sus hogares sin poder ejercer su derecho político», sostuvo.

Ante esta situación, la precandidata pidió transparencia por parte de las autoridades del partido y que los responsables del proceso rindan cuentas.

«Necesitamos respuestas urgentes como planilla y como proyecto político que ya habíamos estructurado para San Salvador Centro, conformado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque», expresó.

También aseguró que su equipo decidió esperar una explicación oficial antes de hacer pública la denuncia.

«Durante esos días decidimos guardar prudencia esperando que las autoridades del partido brindaran una explicación a las múltiples situaciones reportadas por ciudadanos que participaron en este proceso. Esa explicación nunca llegó», afirmó.

Ramos sostuvo que las elecciones internas carecieron de transparencia.

«Queremos dejar en evidencia que estas elecciones no fueron transparentes. La ciudadanía necesita respuestas y, si uno pertenece a un partido político, tiene que ser sincero desde adentro. No podemos permitir que se manipulen las elecciones internas de una manera tan descarada porque nuestros afiliados merecen respeto y no lo tuvieron», concluyó.

Denuncian desorganización e inconsistencias durante la jornada electoral

El equipo de Ondina Ramos también denunció desorganización e inconsistencias durante la jornada de votación.

Según detalló, el centro de votación contó con cuatro mesas receptoras de votos y una única mesa de orientación para verificar el ingreso de los militantes, capacidad que consideraron insuficiente para atender la afluencia de votantes, lo que provocó largas filas y retrasos desde las primeras horas.

Asimismo, señalaron que durante la jornada se utilizaron distintos registros para verificar la participación de los afiliados: un padrón digital en la mesa de orientación, un padrón físico en las mesas receptoras de votos y el sistema informático administrado por la Dirección Nacional de Afiliación y Estadística.

«Todos ellos deberían corresponder a un único padrón oficial. Sin embargo, durante la jornada se evidenció que existían diferentes registros. Ciudadanos que aparecían en el sistema consultado por la Dirección Nacional de Afiliación y Estadística e incluso en el padrón utilizado por las mesas receptoras de votos, no figuraban en el padrón digital empleado por la mesa de orientación», explicaron.

Los denunciantes sostuvieron que estas inconsistencias obligaron a realizar verificaciones adicionales, incrementaron los tiempos de espera y afectaron el ejercicio oportuno del derecho al voto.

«Más grave aún, evidenciaron una preocupante falta de transparencia en la administración del padrón electoral», señalaron.

El equipo afirmó que durante toda la jornada buscó respuestas por parte de las autoridades electorales.

«La respuesta siempre fue la misma: que consultáramos nuevamente al área de afiliaciones. Al finalizar la jornada electoral, nadie nos rindió explicaciones de lo que había pasado», indicaron.

Según la información conocida al cierre del proceso, la diferencia entre Alejandro Nochez y Ondina Ramos habría sido de aproximadamente 78 votos. No obstante, el equipo de la precandidata aseguró que más de 200 ciudadanos afines a su proyecto no pudieron votar.

«Es una cifra muy superior a la diferencia reportada. No nos corresponde modificar el resultado; lo que sí corresponde es exigir que se explique qué fue lo que ocurrió. Por eso solicitamos públicamente la publicación del padrón electoral utilizado en San Salvador Centro», demandaron.

Además, pidieron que se informe cuántas solicitudes de afiliación fueron recibidas, cuántas fueron aceptadas o rechazadas, los fundamentos de cada decisión, la autoridad responsable de resolver cada caso, las razones por las que no se notificó previamente a los ciudadanos sobre el estado de su afiliación y que se investiguen las inconsistencias detectadas durante la jornada.

«Nuestro planteamiento no busca señalar responsabilidades, sino exigir que cada instancia asuma la responsabilidad que le corresponde y explique con absoluta transparencia qué ocurrió durante este proceso. La confianza de los ciudadanos no se recupera con silencio», concluyeron.

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