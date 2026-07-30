ARENA define a sus candidatos que competirán en elecciones 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Electoral Nacional de ARENA informó sobre los resultados preliminares del proceso interno de elección de candidatos de cara a las elecciones de 2027.

El partido tricolor desarrolló sus elecciones internas el pasado domingo 26 de julio; ese mismo día presentó a la formula presidencial, la cual quedó conformada por Mayteé Iraheta Escalante como candidata a la presidencia y Verónica Henríquez como candidata a la vicepresidencia de la República.

En cuanto a los candidatos a diputados quedaría de la siguiente manera: San Salvador resultaron electos: Marcela Guadalupe Villatoro (actual diputada), José Abel López Quijano, Carlos Rafael Sánchez, Néstor Eulises Rauda Galindo, Lidia Raquel Serrano Acosta (actual diputada suplente), Mildred Lizeth Orantes, Luis Roberto Peña Rubio, Blanca Lilian Mejía Abarca, Gloria María Cabrera Morales, Cristopher Ricardo Erazo Guardado y Nicolás Ernesto Alas Marroquín.

En la circunscripción del exterior, los elegidos fueron José Onofre Trejo Enríquez, Harold Alberto Martínez Rodríguez, Oscar Noé Montoya Martínez, Luis Humberto Ruiz Menjívar, Enrique González Barahona y José Antonio Carranza Pérez.

Por La Libertad, figuran José Francisco Lira Alvarado (actual diputado), Rafael Antonio Lemus Gómez, Yanci Yamileth Fuentes, Lorena Beatriz Gallardo de Donis, Edgardo Emerson Montoya y Rosario Hernández. En Santa Ana, los electos son Fernán Camilo Álvarez Consuegra, Paul Ernesto Monroy Parada, Nora Haydeé Salvin Gonzáles, Josué Roberto González Fernández y José Mauricio Torrento Mendoza.

En Sonsonate, los candidatos son: Ever Francisco Castillo, Ángel Alfredo Carmona Madrid, Efraín Alexander Ramos Campos, David Alexander Pocasangre y Clara Isabel Orellana Ramos. Por San Miguel: Juan Antonio Rivera Escobar, José Pablo Barahona García, Edwin Aníbal Salgado Blanco, Carlos Enrique Argüello y Oscar Alcides Batres Ramos. En Usulután: Nelson Vladimir Batres Lacayo, Ignacio Gerardo Ávalos Rivera, Lourdes de Jesús Cerna Clavel y Héctor Arnoldo Álvarez Perla.

Por La Paz: David Francisco Recinos Renderos, Kevin Misael Rivas Mestizo y Ana Guadalupe Montoya de Ramos. En Ahuachapán: Sandra Elizabeth Castañeda, Ricardo Amaya Monterrosa y Mario Antonio Sánchez. Por Chalatenango: José Alexander Tejada Peralta y Sandra Magalí Aguilar de Guevara.

En Cuscatlán: Rosalío Raúl Villalta Herrera y Kevin Andrés Rosales Funes. Por Morazán: Javier Manrique Ramos Canizales y José Santana Benítez Villatoro. En San Vicente: Josué Nehemías Rodríguez e Inés Abregoínes Abrego. Por Cabañas: Rodolfo Sosa López y José Santos Pedro Castillo. Finalmente, en La Unión fueron electos José Carlos Roque Ruiz y María Virginia de Henríquez.

En cuanto a los alcaldes, ARENA también informó sobre los 44 candidatos en San Salvador destacan: Por San Salvador Centro fue electo Rafael Alejandro Nochez Solano; en San Salvador Oeste, Jorge Mario Perla Urquía; San Salvador Norte, Julio César Pinto; San Salvador Este, Mario Alfredo Castillo Flores; y San Salvador Sur, Efraín Alfonso Cañas Colorado.

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