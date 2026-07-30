Bases Magisteriales confirma que instructores fueron despedidos por su orientación sexual en Sonsonate

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Saúl Méndez

Colaborador

El secretario general de Bases Magisteriales Salvadoreñas, David Rodríguez, aseguró que existen instrucciones dirigidas a directores de centros educativos en Sonsonate para despedir a instructores de cachiporristas pertenecientes a la población LGBTIQ+, pese a que cuentan con contratos individuales de trabajo, una medida que implicaría vulneraciones a derechos laborales y garantías constitucionales.

«Lo que ha causado realmente alarma y preocupación es que desde el día de ayer se han girado instrucciones y cito casos específicos como el caso de Sonsonate, donde se reunieron a todos los directores de los centros educativos y se les manifestó que se informara a los instructores de cachiporristas específicamente que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+ que se les cese su contrato, olvidando el funcionario, en este caso la funcionaria, la directora departamental (Claudia Sandoval), que la disposición no lo regula y que los instructores tienen un contrato individual de trabajo», explicó.

Según Rodríguez, las autoridades habrían solicitado identificar a instructores de cachiporristas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ para poner fin a sus contratos, una medida que, afirmó, no está contemplada en las «Disposiciones para la Organización del Desfile Cívico Estudiantil 2026».

Dichas disposiciones, emitidas por el Ministerio de Educación, establecen que las instituciones educativas interesadas en participar en los desfiles cívicos del próximo 15 de septiembre deberán cumplir nuevos requisitos relacionados con la inscripción de las bandas de paz, así como normas sobre vestuario, repertorio musical, disciplina y seguridad durante la actividad.

Por ello, Rodríguez sostuvo que el caso de los instructores, quienes mantienen contratos individuales de trabajo, constituiría un despido sin causa legal y con un posible componente discriminatorio, contrario a lo establecido en el Código de Trabajo.

Algunos instructores de bandas estudiantiles también confirmaron la suspensión de contratos en el departamento de Sonsonate, una decisión que atribuyen a la Dirección Departamental de Educación y que, según señalaron, vulnera su derecho al trabajo, por lo que solicitaron explicaciones a las autoridades correspondientes.

“Lo raro en todo esto es que entre el día lunes 27 y martes 28 de julio, los más de 24 despidos injustificables de instructores hombres ha sido solamente en Sonsonate. El resto del país todo está normal”, expresaron.

“La postura de los directores es el miedo a las sanciones, a los despidos, al estar de manos atadas, ya que muchos saben que como institución nuestro trabajo ha sido bueno y hemos contribuido a las destrezas y crecimiento profesional de muchas señoritas”, denunciaron en redes sociales.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el gremio magisterial y los instructores afectados.

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